https://ria.ru/20210716/samolet-1741477880.html
"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021
"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021 - РИА Новости, 16.07.2021
"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021
Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своей фейсбук-странице фотографию новейшего военного самолета, который должен стать главной премьерой авиакосмического... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:56
2021-07-16T08:56
2021-07-16T13:32
авиасалон макс
новое оружие россии
макс-2021
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
жуковский
технологии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своей фейсбук-странице фотографию новейшего военного самолета, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.На снимке он показан в чехле. Пост сопроводили надписью "Wanna see me naked?" ("Хочешь увидеть меня раздетой?").Показ новинки Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала в начале недели, не сообщив, однако, никаких подробностей. По мнению эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, по мнению специалиста, говорят о применении технологий малой заметности.В этом году Международный авиационно-космический салон отметит пятнадцатилетие. Выставка пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.
https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html
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авиасалон макс, макс-2021, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, технологии
08:56 16.07.2021 (обновлено: 13:32 16.07.2021)
"Ростех" опубликовал фото новейшего военного самолета для МАКС-2021
"Ростех" опубликовал первый снимок новейшего самолета для авиасалона МАКС-2021