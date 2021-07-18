https://ria.ru/20210718/iran-1741761803.html

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 18.07.2021

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана, сообщает иранский сейсмологический центр. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T18:47

2021-07-18T18:47

2021-07-18T18:55

чс

иран

землетрясение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8bb35aaddc7a33306eb8bcfc4c65f7cd.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана, сообщает иранский сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 14.34 по времени UTC (17.34 мск). Эпицентр располагался в 16 километрах к северо-западу от города Хешт. Очаг залегал на глубине 11 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чс, иран, землетрясение, в мире