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На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 18.07.2021
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана, сообщает иранский сейсмологический центр. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T18:47
2021-07-18T18:47
2021-07-18T18:55
чс
иран
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана, сообщает иранский сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 14.34 по времени UTC (17.34 мск). Эпицентр располагался в 16 километрах к северо-западу от города Хешт. Очаг залегал на глубине 11 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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чс, иран, землетрясение, в мире
18:47 18.07.2021 (обновлено: 18:55 18.07.2021)
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Ирана