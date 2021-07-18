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НИИ Пастера: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
НИИ Пастера: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60% - РИА Новости, 18.07.2021
НИИ Пастера: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
По предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг примерно 60 процентов, заявил директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T21:47
2021-07-18T21:47
2021-07-18T22:56
распространение коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. По предварительным данным, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг примерно 60 процентов, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.Так Тотолян прокомментировал предварительные результаты исследования коллективного иммунитет к коронавирусу.Как поясняла в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова, в показателе коллективного иммунитета учитываются граждане, переболевшие COVID-19, вакцинированные и ревакцинированные.
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741760325.html
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