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Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека - РИА Новости, 18.07.2021
Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
Резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T03:36
2021-07-18T03:36
2021-07-18T05:02
россия
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, также не стоит выходить вспотевшим на улицу в ветреную погоду, потому что ветер или сквозняк создает потоки холодного воздуха, направленные на определенную точку тела, где моментально может возникнуть переохлаждение и различные локальные заболевания."При жаркой погоде нужно стараться находиться в комфортной температуре – до 25 градусов. Если такой возможности нет, то прохладный, но не холодный душ – это эффективный способ помочь организму охладиться. Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания - как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры", - рассказал врач.Собеседник агентства уточнил, что если нет возможности принять душ, то можно смачивать полотенце, кусок ткани и прикладывать к лицу, к затылку, обтираться, а также умывать лицо прохладной водой. Это можно делать и на улице, смочив ткань водой из бутылки.
https://ria.ru/20210625/zhara-1738526523.html
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россия, андрей тяжельников, общество
03:36 18.07.2021 (обновлено: 05:02 18.07.2021)
Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
Врят Тяжельников: резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
"Большая опасность в жару – это перепад температур. Например, если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведет к снижению иммунитета. Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру", - сказал Тяжельников.
По его словам, также не стоит выходить вспотевшим на улицу в ветреную погоду, потому что ветер или сквозняк создает потоки холодного воздуха, направленные на определенную точку тела, где моментально может возникнуть переохлаждение и различные локальные заболевания.
"При жаркой погоде нужно стараться находиться в комфортной температуре – до 25 градусов. Если такой возможности нет, то прохладный, но не холодный душ – это эффективный способ помочь организму охладиться. Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания - как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры", - рассказал врач.
Собеседник агентства уточнил, что если нет возможности принять душ, то можно смачивать полотенце, кусок ткани и прикладывать к лицу, к затылку, обтираться, а также умывать лицо прохладной водой. Это можно делать и на улице, смочив ткань водой из бутылки.