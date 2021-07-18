https://ria.ru/20210718/immunitet-1741713367.html

Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека

Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека - РИА Новости, 18.07.2021

Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека

Резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T03:36

2021-07-18T03:36

2021-07-18T05:02

россия

андрей тяжельников

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, также не стоит выходить вспотевшим на улицу в ветреную погоду, потому что ветер или сквозняк создает потоки холодного воздуха, направленные на определенную точку тела, где моментально может возникнуть переохлаждение и различные локальные заболевания."При жаркой погоде нужно стараться находиться в комфортной температуре – до 25 градусов. Если такой возможности нет, то прохладный, но не холодный душ – это эффективный способ помочь организму охладиться. Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания - как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры", - рассказал врач.Собеседник агентства уточнил, что если нет возможности принять душ, то можно смачивать полотенце, кусок ткани и прикладывать к лицу, к затылку, обтираться, а также умывать лицо прохладной водой. Это можно делать и на улице, смочив ткань водой из бутылки.

https://ria.ru/20210625/zhara-1738526523.html

россия

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россия, андрей тяжельников, общество