https://ria.ru/20210718/immunitet-1741712188.html

Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет

Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет - РИА Новости, 18.07.2021

Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет

Долгое использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет местный иммунитет человека и открывает... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T02:09

2021-07-18T02:09

2021-07-18T02:09

иммунитет

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Долгое использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет местный иммунитет человека и открывает дорогу вирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.Слишком пристальное внимание к экрану мешает человеку моргать, в результате глаза не получают необходимого увлажнения. А если человек находится в таком состоянии достаточно долго, его слезные железы перестают выделять нужное количество влаги, возникает синдром сухого глаза, пояснил врач.В свою очередь, синдром сухого глаза ослабляет местный иммунитет человека и облегчает попадание вирусов в организм через конъюнктиву."Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная", – предупредил Игорь Азнаурян.Невозможно требовать от человека, чтобы он перестал пользоваться компьютером или смартфоном. Однако есть способ предотвратить развитие синдрома сухого глаза, отметил врач. Он посоветовал пользователям разнообразных гаджетов применять специальные капли для глаз."Основной выход из ситуации – это капли для глаз. Они не могут полностью заменить слезную жидкость, но все же это поддерживающая мера", – объяснил Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/smartfon-1741486801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иммунитет, россия, здоровье - общество, общество