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Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет - РИА Новости, 18.07.2021
Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
Долгое использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет местный иммунитет человека и открывает... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T02:09
2021-07-18T02:09
2021-07-18T02:09
иммунитет
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Долгое использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет местный иммунитет человека и открывает дорогу вирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.Слишком пристальное внимание к экрану мешает человеку моргать, в результате глаза не получают необходимого увлажнения. А если человек находится в таком состоянии достаточно долго, его слезные железы перестают выделять нужное количество влаги, возникает синдром сухого глаза, пояснил врач.В свою очередь, синдром сухого глаза ослабляет местный иммунитет человека и облегчает попадание вирусов в организм через конъюнктиву."Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная", – предупредил Игорь Азнаурян.Невозможно требовать от человека, чтобы он перестал пользоваться компьютером или смартфоном. Однако есть способ предотвратить развитие синдрома сухого глаза, отметил врач. Он посоветовал пользователям разнообразных гаджетов применять специальные капли для глаз."Основной выход из ситуации – это капли для глаз. Они не могут полностью заменить слезную жидкость, но все же это поддерживающая мера", – объяснил Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/smartfon-1741486801.html
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иммунитет, россия, здоровье - общество, общество
Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
Врач Азнаурян предупредил россиян о вреде смартфонов и компьютеров для иммунитета
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Долгое использование смартфона или компьютера может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза, который ослабляет местный иммунитет
человека и открывает дорогу вирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.
Слишком пристальное внимание к экрану мешает человеку моргать, в результате глаза не получают необходимого увлажнения. А если человек находится в таком состоянии достаточно долго, его слезные железы перестают выделять нужное количество влаги, возникает синдром сухого глаза, пояснил врач.
"Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слезной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза", – сказал Игорь Азнаурян.
В свою очередь, синдром сухого глаза ослабляет местный иммунитет человека и облегчает попадание вирусов в организм через конъюнктиву.
"Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная", – предупредил Игорь Азнаурян.
Невозможно требовать от человека, чтобы он перестал пользоваться компьютером или смартфоном. Однако есть способ предотвратить развитие синдрома сухого глаза, отметил врач. Он посоветовал пользователям разнообразных гаджетов применять специальные капли для глаз.
"Основной выход из ситуации – это капли для глаз. Они не могут полностью заменить слезную жидкость, но все же это поддерживающая мера", – объяснил Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.