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Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину - РИА Новости, 18.07.2021
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину
Вдова погибшего гаитянского президента Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, прибыла в Гаити после лечения в американском Майами, сообщил министр связи страны Франц... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T00:20
2021-07-18T00:37
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
майами
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вдова погибшего гаитянского президента Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, прибыла в Гаити после лечения в американском Майами, сообщил министр связи страны Франц Экзантус.Вдову президента встречал и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Экзантус также опубликовал фотографии встречи, на них вдова одета в бронежилет.Ранее власти Гаити сообщили, что похороны Моиза состоятся 23 июля.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Его жену Мартин Моиз ранили, сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице Майами.Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, в мире
00:20 18.07.2021 (обновлено: 00:37 18.07.2021)
 
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину

Вдова погибшего президента Гаити Жовенеля Моиза прибыла на родину после лечения в Майами

© REUTERS / Robenson SanonГраффити с портретом президента Гаити Жовенеля Мойза в Порт-о-Пренсе
Граффити с портретом президента Гаити Жовенеля Мойза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Robenson Sanon
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вдова погибшего гаитянского президента Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, прибыла в Гаити после лечения в американском Майами, сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

"Первая леди Мартин Моиз только что прибыла в Гаити в рамках подготовки к похоронам президента Жовенеля Моиза", - написал он в Twitter.

Вдову президента встречал и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Экзантус также опубликовал фотографии встречи, на них вдова одета в бронежилет.
Ранее власти Гаити сообщили, что похороны Моиза состоятся 23 июля.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Его жену Мартин Моиз ранили, сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице Майами.
Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.
Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в Генеральном управлении полиции в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 19:46В мире
WP: причастные к убийству президента Гаити проходили подготовку в США
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиМайамиВ мире
 
 
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