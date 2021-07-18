https://ria.ru/20210718/gaiti-1741709913.html
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину - РИА Новости, 18.07.2021
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину
Вдова погибшего гаитянского президента Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, прибыла в Гаити после лечения в американском Майами, сообщил министр связи страны Франц... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T00:20
2021-07-18T00:20
2021-07-18T00:37
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
майами
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вдова погибшего гаитянского президента Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, прибыла в Гаити после лечения в американском Майами, сообщил министр связи страны Франц Экзантус.Вдову президента встречал и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Экзантус также опубликовал фотографии встречи, на них вдова одета в бронежилет.Ранее власти Гаити сообщили, что похороны Моиза состоятся 23 июля.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Его жену Мартин Моиз ранили, сейчас она находится в стабильном состоянии в больнице Майами.Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/gaiti-1741445737.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, в мире
00:20 18.07.2021 (обновлено: 00:37 18.07.2021)
Вдова погибшего президента Гаити вернулась на родину
Вдова погибшего президента Гаити Жовенеля Моиза прибыла на родину после лечения в Майами