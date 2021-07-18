https://ria.ru/20210718/espch-1741671767.html

Европа требует от России необычной любви через суд

Европа требует от России необычной любви через суд - РИА Новости, 18.07.2021

Европа требует от России необычной любви через суд

ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых сношений, причем в качестве компромисса указал, что называть такой однополый союз... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:00

2021-07-18T08:00

2021-07-18T08:04

россия

лгбт-сообщество

европейский суд по правам человека

сша

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741231530_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_cf825121f538d90feb0394eb73922f04.jpg

ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых сношений, причем в качестве компромисса указал, что называть такой однополый союз браком необязательно.Занимая позицию advocatus diaboli, т. е. отыскивая в требовании ЕСПЧ рациональное и гуманное зерно и не усматривая в нем ни малейшего подвоха, можно было бы интерпретировать его как смиренное пожелание (и уж конечно, не как властное предписание) подумать о допущении в России какой-то формы гражданских союзов.То есть, кроме брака как гражданского состояния (на этот институт никто в Страсбурге — по крайней мере, пока — не покушается), ввести в Гражданский кодекс России также иную форму отношений, дающую возможность получать некоторые преимущества сравнительно просто с дружбой между Петей и Ваней, а равно между Катей и Дусей.В принципе, даже необязательно, чтобы промеж Пети и Вани было что-нибудь запретное или, говоря деликатно, нетрадиционное. Участники гражданского союза могут быть как схимонахи-иноки — просто вести общежительное устройство. Как Робинзон и Пятница, которых в соблазнительных сношениях никто не обвинял.Такой союз, однако, подобен браку в том смысле, что его участники могут завещать друг другу свое имущество — могут, конечно, и сейчас, но Петя и Ваня являются наследниками последней руки, получающими наследство только после того, как удовлетворены наследники первой руки (родители, дети, etc.), получившие обязательную долю. А так наследственные права Пети будут как у пережившего супруга.Кроме вступления в наследственные права, есть и иные жизненные ситуации. Гражданский союзник имеет право не свидетельствовать против Вани. В случае тяжкой болезни он может навещать своего союзника, а также, если тот находится без сознания, подписывать согласие на медицинское вмешательство.То есть часть (только часть) тех прав, которыми пользуются супруги, — прежде всего в случае болезни или смерти, может быть дарована также и участникам гражданского союза. Если поставить вопрос таким образом, принципиальных возражений будет меньше.Другой вопрос — как прийти к такому компромиссу.Обыкновенно вопрос в доверии. В этом смысле послужной список ЕСПЧ не слишком тому способствует. За неделю перед предписанием касательно однополых союзов ЕСПЧ присудил бывшему майору милиции Евсюкову, осужденному пожизненно за убийство двух человек в 2009 году (расстрел в супермаркете), компенсацию в шесть тысяч евро. Евсюков жаловался на то, что отбывает срок слишком далеко от дома, что препятствует его социализации.Обыкновенно при пожизненном заключении, назначаемом вместо смертной казни, вопрос о социализации не стоит. Только о социальной защите. Тем более что судебная ошибка в данном случае исключена. Евсюков был в буквальном смысле слова взят с дымящимся пистолетом. Здесь скорее случай, когда"Душегубец стал нахален,Суд (ЕСПЧ) стал вроде богаделен".И авторитет страсбургского учреждения от этого не укрепился.Если бы в самом деле наши европейские соседи были озабочены тем, чтобы Петя и Ваня могли навещать друг друга в больнице или с большими удобствами завещать нажитое, разум подсказал бы им, что надо использовать невесомые, интегральные ходы. Например, дипломатические каналы, по которым без лишней огласки и без лишнего напора, которые в этом случае только все портят, можно прокачать соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Чтобы и волки сыты, и овцы целы. Для того дипломатия и придумана.Но это если на вопрос "Вам шашечки или ехать?" дается ответ "Ехать".Если же главнее шашечки, то мы имеем то, что имеем. Решение ЕСПЧ по иску трех однополых пар воспринимается — и не может не восприниматься — в контексте неистовой борьбы за сверхъестественные сношения, развернутой на Западе.Тут и причтенные к злодеям поляки и мадьяры, не вполне принимающие лозунг "Права человека плюс содомизация всей страны". Тут и посол США в Москве, первым делом по приезде поднимающий над посольством радужный стяг. Тут и постоянные заявления Госдепартамента США: "Содом — наше все, а у кого не наше все, того постигнет суровая кара прогрессивного закона и всеобщая ненависть и презрение трудящихся".Опять же история декриминализации содомского греха в прогрессивных странах Запада показывает, что получается, как со всяким грехом: сперва он приходит как гость, потом располагается как жилец, а затем ведет себя как хозяин. Что дополнительно настораживает, склоняя к мысли, что дашь палец, немедля откусят всю руку.И реакция Кремля, МИД, Федерального собрания была именно в том духе, что палец не надо давать, ибо известно, чем это кончается.Столь печальный анамнез должен, казалось бы, диктовать величайшую осмотрительность, чтобы не навредить и чтобы уверить русских, что речь идет только о невинных поправках в Гражданский кодекс — и ни копейкой больше. Но для этого нужно если не смирение, то хотя бы осторожность.К несчастью, ныне эти качества совершенно не свойственны гей-интернационалу. Напротив: "с южных гор до северных морей содомит проходит как хозяин". Ну — и получает ожидаемый ответ.

https://ria.ru/20210713/soyuzy-1741118662.html

https://ria.ru/20210716/propaganda-1741410504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/dzhigurda-1601992752.html

https://ria.ru/20210717/pravo-1741638403.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/reklama-1739845062.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

россия, лгбт-сообщество, европейский суд по правам человека, сша, авторы