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Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей детей в Москве
Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 18.07.2021
Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей детей в Москве
Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал в беседе с "Московским комсомольцем" о ее состоянии. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:57
2021-07-18T23:31
следственный комитет россии (ск рф)
москва
дтп
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал в беседе с "Московским комсомольцем" о ее состоянии."Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары", — сказал мужчина, близкий к семье.По его словам, сразу после трагедии у девушки случилась истерика.В субботу Никулинский суд Москвы отправил Валерию Башкирову под домашний арест. Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту ДТП из полиции в СК.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила детей пяти и четырех лет, а также девятимесячного ребенка. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.
https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, дтп, происшествия
22:57 18.07.2021 (обновлено: 23:31 18.07.2021)
 
Знакомый рассказал о состоянии девушки, сбившей детей в Москве

Знакомый рассказал, что сбившую детей в Москве девушку мучают кошмары

© РИА НовостиВалерия Башкирова в суде
Валерия Башкирова в суде - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал в беседе с "Московским комсомольцем" о ее состоянии.
"Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары", — сказал мужчина, близкий к семье.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 12:44
Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве
По его словам, сразу после трагедии у девушки случилась истерика.
В субботу Никулинский суд Москвы отправил Валерию Башкирову под домашний арест. Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту ДТП из полиции в СК.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила детей пяти и четырех лет, а также девятимесячного ребенка. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 17:57
Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваДТППроисшествия
 
 
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