https://ria.ru/20210718/dtp-1741765291.html

Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Солнцево в СК

Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Солнцево в СК - РИА Новости, 18.07.2021

Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Солнцево в СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту ДТП в Солнцево, в результате которого погибли двое детей, из полиции РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:45

2021-07-18T19:45

2021-07-18T19:57

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

дтп

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту ДТП в Солнцево, в результате которого погибли двое детей, из полиции в СК, сообщается на сайте ведомства.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.

https://ria.ru/20210716/dtp-1741592371.html

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дтп, происшествия