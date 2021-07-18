19:45 18.07.2021 (обновлено: 19:57 18.07.2021)
Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Солнцево в СК
Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Солнцево в СК
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту ДТП в Солнцево, в результате которого погибли двое детей, из полиции в СК, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, Председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей", - говорится в сообщении.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.