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В ДТП в Нигерии погибли 14 человек

В ДТП в Нигерии погибли 14 человек - РИА Новости, 18.07.2021

В ДТП в Нигерии погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в нигерийском штате Осун, сообщает местная газета Punch со ссылкой на власти. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:17

2021-07-18T19:17

2021-07-18T19:17

нигерия

дтп

происшествия

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в нигерийском штате Осун, сообщает местная газета Punch со ссылкой на власти.По ее данным, в результате столкновения двух автомобилей погибли восемь взрослых и шесть детей, еще четверо пострадавших доставлены в больницу.Причиной аварии стала неосторожность водителей.

нигерия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нигерия, дтп, происшествия, в мире