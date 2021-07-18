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В ДТП в Нигерии погибли 14 человек
В ДТП в Нигерии погибли 14 человек - РИА Новости, 18.07.2021
В ДТП в Нигерии погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в нигерийском штате Осун, сообщает местная газета Punch со ссылкой на власти. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:17
2021-07-18T19:17
2021-07-18T19:17
нигерия
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происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в нигерийском штате Осун, сообщает местная газета Punch со ссылкой на власти.По ее данным, в результате столкновения двух автомобилей погибли восемь взрослых и шесть детей, еще четверо пострадавших доставлены в больницу.Причиной аварии стала неосторожность водителей.
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нигерия, дтп, происшествия, в мире
В ДТП в Нигерии погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Нигерии