Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/dtp-1741749872.html
Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве
Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве - РИА Новости, 19.07.2021
Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве
Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-18T16:04
2021-07-19T19:02
дтп с тремя детьми в солнцево
прокуратура г. москвы
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741742796_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e9a569936c7550cf898240fa931731db.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне Никулинский суд столицы отправил Валерию Башкирову под домашний арест.Прокуратура призвала полицию незамедлительно предъявить женщине обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и возбудить перед судом ходатайство о ее аресте.В ведомстве сообщили также, что не будут передавать дело в столичный главк Следственного комитета, хотя тот уже дважды просил об этом.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.
https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741742796_216:0:1280:798_1920x0_80_0_0_0cfaeba8ae033af7abf1713caa32ef33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с тремя детьми в солнцево, прокуратура г. москвы, россия, москва, происшествия
16:04 18.07.2021 (обновлено: 19:02 19.07.2021)
 
Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве

Прокуратура потребовала заключить под стражу девушку, сбившую детей на переходе в Москве

© Фото : Госавтоинспекция Москвы На западе Москвы водитель автомобиля "Мазда" совершила наезд на 3-х детей
 На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Накануне Никулинский суд столицы отправил Валерию Башкирову под домашний арест.
Прокуратура призвала полицию незамедлительно предъявить женщине обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и возбудить перед судом ходатайство о ее аресте.
В ведомстве сообщили также, что не будут передавать дело в столичный главк Следственного комитета, хотя тот уже дважды просил об этом.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 12:44
Хинштейн не согласен с мерой пресечения девушке, сбившей детей в Москве
 
ДТП с тремя детьми в СолнцевоПрокуратура г. МосквыРоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор
08:17Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
Лента новостейМолния