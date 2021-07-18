https://ria.ru/20210718/dtp-1741749872.html

Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве

Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

Прокуратура потребовала арестовать девушку, сбившую детей в Москве

Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-18T16:04

2021-07-18T16:04

2021-07-19T19:02

дтп с тремя детьми в солнцево

прокуратура г. москвы

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне Никулинский суд столицы отправил Валерию Башкирову под домашний арест.Прокуратура призвала полицию незамедлительно предъявить женщине обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и возбудить перед судом ходатайство о ее аресте.В ведомстве сообщили также, что не будут передавать дело в столичный главк Следственного комитета, хотя тот уже дважды просил об этом.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.

https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html

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дтп с тремя детьми в солнцево, прокуратура г. москвы, россия, москва, происшествия