https://ria.ru/20210718/dtp-1741741668.html

СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми

СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми - РИА Новости, 18.07.2021

СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми

Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T13:59

2021-07-18T13:59

2021-07-18T18:20

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Дело касается ДТП на улице Авиаторов в Москве 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.По предварительным данным, водитель иномарки Валерия Башкирова была пьяна, права она получила в 2020 году.

https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html

россия

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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия