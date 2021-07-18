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СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми
СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми - РИА Новости, 18.07.2021
СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми
Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:59
2021-07-18T13:59
2021-07-18T18:20
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Дело касается ДТП на улице Авиаторов в Москве 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.По предварительным данным, водитель иномарки Валерия Башкирова была пьяна, права она получила в 2020 году.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
13:59 18.07.2021 (обновлено: 18:20 18.07.2021)
СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми
Следователи инициировали передачу из полиции материалов дела о ДТП в Москве, в котором погибли дети