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СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми
СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми - РИА Новости, 18.07.2021
СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми
Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:59
2021-07-18T18:20
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Дело касается ДТП на улице Авиаторов в Москве 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.По предварительным данным, водитель иномарки Валерия Башкирова была пьяна, права она получила в 2020 году.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
13:59 18.07.2021 (обновлено: 18:20 18.07.2021)
 
СК повторно запросил дело о ДТП в Москве с двумя погибшими детьми

Следователи инициировали передачу из полиции материалов дела о ДТП в Москве, в котором погибли дети

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главное следственное управление СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП на западе столицы, в котором погибли двое детей.
Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Принимая во внимание широкий общественный резонанс перед надзорным ведомством повторно инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве", — пояснила представитель ведомства.

Дело касается ДТП на улице Авиаторов в Москве 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.
По предварительным данным, водитель иномарки Валерия Башкирова была пьяна, права она получила в 2020 году.
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