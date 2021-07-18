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ЛНР заявила о гибели украинских силовиков у линии соприкосновения
ЛНР заявила о гибели украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 18.07.2021
ЛНР заявила о гибели украинских силовиков у линии соприкосновения
Два украинских силовика погибли, подорвавшись на минном поле вблизи подконтрольного Киеву поселка Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T17:21
2021-07-18T17:21
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Два украинских силовика погибли, подорвавшись на минном поле вблизи подконтрольного Киеву поселка Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики."Шестнадцатого июля в ходе приема-передачи наблюдательного пункта в районе населенного пункта Мироновский двое военнослужащих 30-ой отдельной механизированной бригады (ВС Украины – ред.) подорвались на минном поле", - рассказал представитель оборонного ведомства республики.Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, в результате подрыва оба украинских военнослужащих погибли. Филипоненко пояснил, что мины ранее были установлены бойцами 59-ой бригады ВС Украины для защиты подступов к украинским позициям.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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донецкая народная республика
киев
украина
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, украина, в мире
17:21 18.07.2021
 
ЛНР заявила о гибели украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛНР заявила о гибели двух бойцов ВСУ при подрыве мины у линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Луганской области
Ситуация на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Два украинских силовика погибли, подорвавшись на минном поле вблизи подконтрольного Киеву поселка Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
"Шестнадцатого июля в ходе приема-передачи наблюдательного пункта в районе населенного пункта Мироновский двое военнослужащих 30-ой отдельной механизированной бригады (ВС Украины – ред.) подорвались на минном поле", - рассказал представитель оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, в результате подрыва оба украинских военнослужащих погибли. Филипоненко пояснил, что мины ранее были установлены бойцами 59-ой бригады ВС Украины для защиты подступов к украинским позициям.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНКиевУкраинаВ мире
 
 
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