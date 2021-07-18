https://ria.ru/20210718/delta-1741733448.html
В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта"
В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта" - РИА Новости, 18.07.2021
В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта"
Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса, сообщил глава ведомства Даниэль Салинас. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:42
2021-07-18T11:42
2021-07-18T11:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
уругвай
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса, сообщил глава ведомства Даниэль Салинас."Работа по эпидемиологическому наблюдению на основе секвенирования генома вируса у путешественников с положительным результатом ПЦР-теста дала следующие результаты: среди 86 секвенированных образцов было выявлено 26 с штаммом "дельта" и 14 с штаммом "бета" (на судах)", - написал министр в Twitter.Ранее сообщений о дельта-штамме в стране не поступало.Согласно данным минздрава, с начала пандемии в стране было выявлено 378 733 случая заражений и 5879 летальных исходов.
https://ria.ru/20210716/zarazhenie-1741518693.html
уругвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, уругвай, общество, в мире
В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта"
Глава Минздрава Уругвая Салинас подтвердил первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса