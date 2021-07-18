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В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта"

В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта" - РИА Новости, 18.07.2021

В Уругвае выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта"

Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса, сообщил глава ведомства Даниэль Салинас. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:42

2021-07-18T11:42

2021-07-18T11:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

уругвай

общество

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса, сообщил глава ведомства Даниэль Салинас."Работа по эпидемиологическому наблюдению на основе секвенирования генома вируса у путешественников с положительным результатом ПЦР-теста дала следующие результаты: среди 86 секвенированных образцов было выявлено 26 с штаммом "дельта" и 14 с штаммом "бета" (на судах)", - написал министр в Twitter.Ранее сообщений о дельта-штамме в стране не поступало.Согласно данным минздрава, с начала пандемии в стране было выявлено 378 733 случая заражений и 5879 летальных исходов.

https://ria.ru/20210716/zarazhenie-1741518693.html

уругвай

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, уругвай, общество, в мире