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Врач назвал два вида боли, требующих немедленного обращения в больницу
Врач назвал два вида боли, требующих немедленного обращения в больницу - РИА Новости, 18.07.2021
Врач назвал два вида боли, требующих немедленного обращения в больницу
Внезапная боль за грудиной и спазмы в области живота свидетельствуют об опасных заболеваниях, рассказал на портале "Доктор Питер" заслуженный врач России,... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:42
2021-07-18T13:17
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Внезапная боль за грудиной и спазмы в области живота свидетельствуют об опасных заболеваниях, рассказал на портале "Доктор Питер" заслуженный врач России, профессор Владимир Подхомутников.По его словам, при давящей грудной боли, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки, а также сопровождается холодным потом и предобморочным состоянием, следует немедленно вызывать скорую помощь, так как эти ощущения сигнализируют о возможном инфаркте миокарда.Одной из самых опасных специалист назвал боль в животе.Профессор добавил, что у детей болевые ощущения в области живота могут был вызваны совсем другими причинами, например ангиной. Поэтому в таких случаях нужна консультация хирурга. При "остром животе" он рекомендует немедленно вызывать неотложку.Ранее врач Александр Мясников рассказал, что при вызове скорой помощи следует сообщить об острой боли. Так, по его словам, медики приедут быстрее.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
10:42 18.07.2021 (обновлено: 13:17 18.07.2021)
 
Врач назвал два вида боли, требующих немедленного обращения в больницу

Врач назвал два опасных вида боли, требующих немедленного обращения в больницу

© Depositphotos / lucidwatersДевушка испытывает боль
Девушка испытывает боль - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Depositphotos / lucidwaters
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Внезапная боль за грудиной и спазмы в области живота свидетельствуют об опасных заболеваниях, рассказал на портале "Доктор Питер" заслуженный врач России, профессор Владимир Подхомутников.
По его словам, при давящей грудной боли, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки, а также сопровождается холодным потом и предобморочным состоянием, следует немедленно вызывать скорую помощь, так как эти ощущения сигнализируют о возможном инфаркте миокарда.
Одной из самых опасных специалист назвал боль в животе.

"Она может быть симптомом различных опасных состояний: аппендицита, острого панкреатита или холецистита, язвы желудка", — считает он.

Профессор добавил, что у детей болевые ощущения в области живота могут был вызваны совсем другими причинами, например ангиной. Поэтому в таких случаях нужна консультация хирурга. При "остром животе" он рекомендует немедленно вызывать неотложку.
Ранее врач Александр Мясников рассказал, что при вызове скорой помощи следует сообщить об острой боли. Так, по его словам, медики приедут быстрее.
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