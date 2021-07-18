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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210718/besporyadki-1741744559.html
В Иерусалиме произошли беспорядки
В Иерусалиме произошли беспорядки - РИА Новости, 18.07.2021
В Иерусалиме произошли беспорядки
Беспорядки произошли на Храмовой горе в траурный для иудеев день - Девятого Ава, полицейские были вынуждены вмешаться, так как арабы начали бросать в них камни, РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:41
2021-07-18T14:52
религия и мировоззрение
нафтали беннет
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ситуация вокруг храмовой горы
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 18 июл - РИА Новости. Беспорядки произошли на Храмовой горе в траурный для иудеев день - Девятого Ава, полицейские были вынуждены вмешаться, так как арабы начали бросать в них камни, сообщает пресс-служба полиции.Девятое Ава - траурный дня для иудеев день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день принято держать строгий пост без еды и воды, также запрещены водные процедуры, интимная близость, рекомендуется воздержаться от работы."Сегодня около 5.00, после утренней молитвы, несколько молодых людей начали бросать камни на площади Храмовой горы в полицейских, которые остановили инцидент", - сообщает пресс-служба.Как сообщает канцелярия главы правительства Израиля, премьер-министр Нафтали Беннет "провел оценку ситуации при участии министра внутренней безопасности и генерального инспектора полиции Израиля в отношении событий на Храмовой горе". Беннет постановил, что евреи могут посещать Храмовую гору при сохранении порядка на месте.В свою очередь палестинское агентство ВАФА сообщает, что палестинское руководство осуждает "штурм поселенцами мечети Аль-Акса и возлагает ответственность за эскалацию на израильское правительство". Палестинское руководство "считает это серьезной угрозой безопасности и стабильности, а также провокацией чувств палестинцев", пишет агентство.
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нафтали беннет, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ситуация вокруг храмовой горы, палестина, израиль, в мире
14:41 18.07.2021 (обновлено: 14:52 18.07.2021)
 
В Иерусалиме произошли беспорядки

В Иерусалиме произошли беспорядки в траурный для иудеев день

© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 18 июл - РИА Новости. Беспорядки произошли на Храмовой горе в траурный для иудеев день - Девятого Ава, полицейские были вынуждены вмешаться, так как арабы начали бросать в них камни, сообщает пресс-служба полиции.
Девятое Ава - траурный дня для иудеев день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день принято держать строгий пост без еды и воды, также запрещены водные процедуры, интимная близость, рекомендуется воздержаться от работы.
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Камень раздора. Почему мусульмане и евреи воюют из-за Храмовой горы
"Сегодня около 5.00, после утренней молитвы, несколько молодых людей начали бросать камни на площади Храмовой горы в полицейских, которые остановили инцидент", - сообщает пресс-служба.
Как сообщает канцелярия главы правительства Израиля, премьер-министр Нафтали Беннет "провел оценку ситуации при участии министра внутренней безопасности и генерального инспектора полиции Израиля в отношении событий на Храмовой горе". Беннет постановил, что евреи могут посещать Храмовую гору при сохранении порядка на месте.
В свою очередь палестинское агентство ВАФА сообщает, что палестинское руководство осуждает "штурм поселенцами мечети Аль-Акса и возлагает ответственность за эскалацию на израильское правительство". Палестинское руководство "считает это серьезной угрозой безопасности и стабильности, а также провокацией чувств палестинцев", пишет агентство.
 
Религия и мировоззрениеНафтали БеннетОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСитуация вокруг Храмовой горыПалестинаИзраильВ мире
 
 
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