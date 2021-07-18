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Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31 - РИА Новости, 18.07.2021
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:51
2021-07-18T19:51
наводнение в германии
чс
наводнение
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".В то же время бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы.
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наводнение в германии, чс, наводнение, бельгия, в мире
19:51 18.07.2021
 
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, 163 человека числятся пропавшими без вести

© REUTERS / Yves HermanПоследствия наводнения в Бельгии
Последствия наводнения в Бельгии - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Yves Herman
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.
Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 07:40
Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156
В то же время бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.
В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы.
 
Наводнение в ГерманииЧСНаводнениеБельгияВ мире
 
 
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