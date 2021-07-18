https://ria.ru/20210718/belgiya-1741765811.html
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31 - РИА Новости, 18.07.2021
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:51
2021-07-18T19:51
2021-07-18T19:51
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".В то же время бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы.
https://ria.ru/20210718/navodneniya-1741717071.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наводнение в германии, чс, наводнение, бельгия, в мире
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31, 163 человека числятся пропавшими без вести
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости.
Число жертв наводнений в Бельгии
выросло до 31, сообщает федеральный кризисный центр.
Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".
В то же время бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.
В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы.