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СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе
СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе - РИА Новости, 18.07.2021
СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе
США намерены построить в Великобритании разведывательную базу, чтобы в том числе "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:17
2021-07-18T09:17
2021-07-18T13:02
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США намерены построить в Великобритании разведывательную базу, чтобы в том числе "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники". Об этом сообщает Sky News.По данным СМИ, технологии позволяют распознавать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.Как заявили несколько представителей Космических сил США, всего планируется построить три радиолокационные базы: в Шотландии или на юге Англии, а также в штате Техас и в Австралии.Отмечается, что первый объект планируют сдать в эксплуатацию к 2025 году.
https://ria.ru/20210710/voyna-1740709390.html
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россия, великобритания, китай, австралия, сша, техас, в мире
09:17 18.07.2021 (обновлено: 13:02 18.07.2021)
СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе
Sky News сообщил о планах США построить в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе