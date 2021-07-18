https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html

СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе

СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе - РИА Новости, 18.07.2021

СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе

США намерены построить в Великобритании разведывательную базу, чтобы в том числе "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:17

2021-07-18T09:17

2021-07-18T13:02

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. США намерены построить в Великобритании разведывательную базу, чтобы в том числе "фиксировать попытки России и Китая вывести из строя их жизненно важные спутники". Об этом сообщает Sky News.По данным СМИ, технологии позволяют распознавать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.Как заявили несколько представителей Космических сил США, всего планируется построить три радиолокационные базы: в Шотландии или на юге Англии, а также в штате Техас и в Австралии.Отмечается, что первый объект планируют сдать в эксплуатацию к 2025 году.

https://ria.ru/20210710/voyna-1740709390.html

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китай

австралия

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2021

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россия, великобритания, китай, австралия, сша, техас, в мире