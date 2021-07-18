https://ria.ru/20210718/avariya-1741746715.html
Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы
Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 18.07.2021
Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы
Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T15:10
2021-07-18T15:10
2021-07-18T16:26
садовое кольцо (москва)
дтп на мкад
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Крымском Валу в районе девятого дома столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления. По возможности объезжайте", - говорится в сообщении.По уточненным данным, три автомобиля столкнулись на Крымском валу в Москве, в результате два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Крымский вал, в районе девятого дома. По предварительной информации, столкновение трех транспортных средств, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники Госавтоинспекции на данный момент устанавливают все обстоятельства.Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП на Крымском Валу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."ДТП разобрано. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.Ранее столичный дептранс сообщил, что пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу было затруднено в оба направления.
https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садовое кольцо (москва), дтп на мкад, москва
15:10 18.07.2021 (обновлено: 16:26 18.07.2021)
Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы
Три машины столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу затруднено
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве
, движение по Садовому кольцу
затруднено в оба направления, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
"На Крымском Валу в районе девятого дома столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления. По возможности объезжайте", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, три автомобиля столкнулись на Крымском валу в Москве, в результате два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Крымский вал, в районе девятого дома. По предварительной информации, столкновение трех транспортных средств, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники Госавтоинспекции на данный момент устанавливают все обстоятельства.
Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП на Крымском Валу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"ДТП разобрано. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее столичный дептранс сообщил, что пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу было затруднено в оба направления.