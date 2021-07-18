https://ria.ru/20210718/avariya-1741746715.html

Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы

Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 18.07.2021

Два человека пострадали в результате массового ДТП в центре Москвы

Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T15:10

2021-07-18T15:10

2021-07-18T16:26

садовое кольцо (москва)

дтп на мкад

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Крымском Валу в районе девятого дома столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления. По возможности объезжайте", - говорится в сообщении.По уточненным данным, три автомобиля столкнулись на Крымском валу в Москве, в результате два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Крымский вал, в районе девятого дома. По предварительной информации, столкновение трех транспортных средств, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники Госавтоинспекции на данный момент устанавливают все обстоятельства.Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП на Крымском Валу, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."ДТП разобрано. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.Ранее столичный дептранс сообщил, что пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве, движение по Садовому кольцу было затруднено в оба направления.

https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), дтп на мкад, москва