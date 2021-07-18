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В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли в ДТП
В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли в ДТП - РИА Новости, 18.07.2021
В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли в ДТП
Жертвами ДТП в Алтайском крае стали три человека, в том числе ребенок, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:41
2021-07-18T13:25
бийск
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 18 июл — РИА Новости. Жертвами ДТП в Алтайском крае стали три человека, в том числе ребенок, сообщил региональный главк МВД.Авария произошла около 11:45 по местному времени (7:45 мск) в Троицком районе, на 275-м километре федеральной автодороги "Чуйский тракт". Водитель на "Тойоте Камри", двигавшийся со стороны Бийска в направлении Барнаула, не справился с управлением и врезался в бок "Хендай Грета". В результате погибли три пассажира "Тойоты": мужчина 1969 года рождения, женщина 1999 года рождения и девятилетняя девочка.Еще одна женщина пострадала, ее доставили в Троицкую центральную районную больницу. Водителю медицинская помощь не потребовалась.В "Хендай Грета", за рулем которой была женщина, ехали еще четыре пассажира: взрослый и трое детей. Женщина, мальчики двух и двенадцати лет, а также 14-летняя девочка получили травмы и находятся в больнице. Мужчина не пострадал.Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210717/dtp-1741690863.html
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бийск, алтайский край, барнаул, происшествия
10:41 18.07.2021 (обновлено: 13:25 18.07.2021)
 
В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли в ДТП

В Алтайском крае три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 18 июл — РИА Новости. Жертвами ДТП в Алтайском крае стали три человека, в том числе ребенок, сообщил региональный главк МВД.
Авария произошла около 11:45 по местному времени (7:45 мск) в Троицком районе, на 275-м километре федеральной автодороги "Чуйский тракт". Водитель на "Тойоте Камри", двигавшийся со стороны Бийска в направлении Барнаула, не справился с управлением и врезался в бок "Хендай Грета".
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 19:08
В Калужской области в ДТП с участием автобуса погиб человек
В результате погибли три пассажира "Тойоты": мужчина 1969 года рождения, женщина 1999 года рождения и девятилетняя девочка.
Еще одна женщина пострадала, ее доставили в Троицкую центральную районную больницу. Водителю медицинская помощь не потребовалась.
В "Хендай Грета", за рулем которой была женщина, ехали еще четыре пассажира: взрослый и трое детей. Женщина, мальчики двух и двенадцати лет, а также 14-летняя девочка получили травмы и находятся в больнице. Мужчина не пострадал.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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БийскАлтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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