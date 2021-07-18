https://ria.ru/20210718/astrologiya-1741574637.html

Названы самые расчетливые знаки зодиака

Названы самые расчетливые знаки зодиака - РИА Новости, 18.07.2021

Названы самые расчетливые знаки зодиака

Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые расчетливые и острожные знаки зодиака, которые продумывают каждый свой шаг, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T06:35

2021-07-18T06:35

2021-07-18T06:35

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые расчетливые и острожные знаки зодиака, которые продумывают каждый свой шаг, сообщает Pinkvilla. Скорпионы хитры и проницательны от природы. Они не говорят открыто о своих планах и о том, чего хотят. Представители этого знака мастерски манипулируют людьми, чтобы уже они делали именно то, что нужно Скорпионам. Они также тщательно обдумывают каждое действие для достижения цели. Раков считают слишком эмоциональными людьми, которые не могут принимать решения, руководствуясь логикой. Но это не так. Если представители этого знака чего-то хотят, то с легкостью включают голову и предпринимают все, что пойдет им на пользу в долгосрочной перспективе. Близнецам не нравится открыто обсуждать с посторонними свои цели и стремления. Они те еще темные лошадки. Близнецы не кричат о своих амбициях. И пока окружающие не догадываются об их замыслах, представители этого знака тайно реализуют все задуманное и иногда даже идут на обман. Рыбы любят находиться в своем мире. Несмотря на это, они очень амбициозные. Представители этого знака легко манипулируют людьми, строя из себя растерянных и беспомощных. Рыбы также умеют продумывать все до мелочей и прикладывать максимум усилий, чтобы осуществить свои мечты.

https://ria.ru/20210704/astrolog-1739066274.html

https://ria.ru/20210711/infantilnost-1740653147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры