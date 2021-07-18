22:47 18.07.2021 (обновлено: 23:07 18.07.2021)
Талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня в Афганистане
Талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня и освобождению пленных в Афганистане
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или освобождении пленных талибов, сообщил представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Мухаммед Наим по итогам двухдневных переговоров.
Ранее арабские СМИ сообщали, что участники межафганских переговоров в Дохе обсуждают возможность установления перемирия на время праздника жертвоприношения, который начнется 20 июля, а также освобождение семи тысяч пленных боевиков "Талибана"*.
"По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключенных. Эта информация не соответствует действительности. Такая договоренность не была достигнута", - отметил Наим в социальной сети Twitter.
За два дня нового раунда переговоров, который начался в субботу, стороны, согласно их совместному коммюнике, договорились только о продолжении переговоров на высоком уровне и стремлении ускорить мирный процесс, чтобы достигнуть приемлемого для всех решения.
* Террористическая организация, запрещенная в России