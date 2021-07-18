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Талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня в Афганистане

Талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня в Афганистане - РИА Новости, 18.07.2021

Талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня в Афганистане

Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T22:47

2021-07-18T22:47

2021-07-18T23:07

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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или освобождении пленных талибов, сообщил представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Мухаммед Наим по итогам двухдневных переговоров.Ранее арабские СМИ сообщали, что участники межафганских переговоров в Дохе обсуждают возможность установления перемирия на время праздника жертвоприношения, который начнется 20 июля, а также освобождение семи тысяч пленных боевиков "Талибана"*."По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключенных. Эта информация не соответствует действительности. Такая договоренность не была достигнута", - отметил Наим в социальной сети Twitter.За два дня нового раунда переговоров, который начался в субботу, стороны, согласно их совместному коммюнике, договорились только о продолжении переговоров на высоком уровне и стремлении ускорить мирный процесс, чтобы достигнуть приемлемого для всех решения.* Террористическая организация, запрещенная в России

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россия, афганистан, талибан, доха, в мире