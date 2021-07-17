https://ria.ru/20210717/zhizn-1741658299.html

Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни

Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни - РИА Новости, 17.07.2021

Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни

Чеченская Республика понесла наибольшие потери по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:58

2021-07-17T12:58

2021-07-17T15:09

чеченская республика (чечня)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

липецкая область

севастополь

общество

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Чеченская Республика понесла наибольшие потери по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.По информации службы, продолжительность жизни снизилась почти во всех субъектах Федерации. В среднем за 2020-й показатель опустился на 1,8 года — до 71,54 года.Исключением стал Севастополь: там продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года. В Чечне она снизилась на 3,8 года (пять процентов), Ненецком автономном округе — на 2,8 года (3,7 процента), Липецкой области — на 2,8 года (3,7 процента), Республике Дагестан — на 2,7 года (3,4 процента).Рейтинг регионов-"долгожителей" возглавила Ингушетия (почти 81,5 года), затем идут Дагестан (76,4) и Москва (76,2). Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составила почти десять лет (76,4 года против 66,5) и осталась одной из наивысших в мире.По данным Минздрава, в 2019-м в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. В значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.В апреле президент Владимир Путин назвал увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет стратегическим направлением деятельности властей.

https://ria.ru/20210405/dolgoletie-1604349962.html

https://rsport.ria.ru/20210607/myasnikov-1735895786.html

москва

липецкая область

севастополь

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чеченская республика (чечня), федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, липецкая область, севастополь, общество