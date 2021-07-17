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Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни
Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни - РИА Новости, 17.07.2021
Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни
Чеченская Республика понесла наибольшие потери по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:58
2021-07-17T15:09
чеченская республика (чечня)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
липецкая область
севастополь
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Чеченская Республика понесла наибольшие потери по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.По информации службы, продолжительность жизни снизилась почти во всех субъектах Федерации. В среднем за 2020-й показатель опустился на 1,8 года — до 71,54 года.Исключением стал Севастополь: там продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года. В Чечне она снизилась на 3,8 года (пять процентов), Ненецком автономном округе — на 2,8 года (3,7 процента), Липецкой области — на 2,8 года (3,7 процента), Республике Дагестан — на 2,7 года (3,4 процента).Рейтинг регионов-"долгожителей" возглавила Ингушетия (почти 81,5 года), затем идут Дагестан (76,4) и Москва (76,2). Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составила почти десять лет (76,4 года против 66,5) и осталась одной из наивысших в мире.По данным Минздрава, в 2019-м в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. В значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.В апреле президент Владимир Путин назвал увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет стратегическим направлением деятельности властей.
https://ria.ru/20210405/dolgoletie-1604349962.html
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чеченская республика (чечня), федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, липецкая область, севастополь, общество
12:58 17.07.2021 (обновлено: 15:09 17.07.2021)
 
Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни

Росстат: Чечня и НАО возглавили рейтинг регионов по снижению продолжительности жизни

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Грозный
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Чеченская Республика понесла наибольшие потери по ожидаемой продолжительности жизни среди российских регионов, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
По информации службы, продолжительность жизни снизилась почти во всех субъектах Федерации. В среднем за 2020-й показатель опустился на 1,8 года — до 71,54 года.
Исключением стал Севастополь: там продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года. В Чечне она снизилась на 3,8 года (пять процентов), Ненецком автономном округе — на 2,8 года (3,7 процента), Липецкой области — на 2,8 года (3,7 процента), Республике Дагестан — на 2,7 года (3,4 процента).
Рейтинг регионов-"долгожителей" возглавила Ингушетия (почти 81,5 года), затем идут Дагестан (76,4) и Москва (76,2). Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составила почти десять лет (76,4 года против 66,5) и осталась одной из наивысших в мире.
Долголетие - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Ученые установили главный фактор долголетия
По данным Минздрава, в 2019-м в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. В значительной мере это связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.
В апреле президент Владимир Путин назвал увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет стратегическим направлением деятельности властей.
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Чеченская республика (Чечня)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваЛипецкая областьСевастопольОбщество
 
 
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