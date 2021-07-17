https://ria.ru/20210717/zemletryasenie-1741669994.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 17.07.2021
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии, угрозы цунами нет, сообщило метеорологическое управление страны. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:13
2021-07-17T15:13
2021-07-17T15:52
япония
в мире
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ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии, угрозы цунами нет, сообщило метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 80 километров во Внутреннем Японском море. Подземные толчки до 4 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии, ощущались в префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ. Менее интенсивные толчки зафиксированы еще в 15 префектурах.Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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япония, в мире
15:13 17.07.2021 (обновлено: 15:52 17.07.2021)
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1, угрозы цунами нет