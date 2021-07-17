https://ria.ru/20210717/zemletryasenie-1741669994.html

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 17.07.2021

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии, угрозы цунами нет, сообщило метеорологическое управление страны. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:13

2021-07-17T15:13

2021-07-17T15:52

япония

в мире

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ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии, угрозы цунами нет, сообщило метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 80 километров во Внутреннем Японском море. Подземные толчки до 4 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии, ощущались в префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ. Менее интенсивные толчки зафиксированы еще в 15 префектурах.Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html

япония

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