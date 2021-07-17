https://ria.ru/20210717/zarplata-1741635705.html

Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты - РИА Новости, 17.07.2021

Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Россиянам, которые хотят улучшить свое финансовое положение и не жить в долг, нужно стараться планировать и оптимизировать расходы, пользоваться приложением для РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T07:03

2021-07-17T07:03

2021-07-17T07:22

россия

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россиянам, которые хотят улучшить свое финансовое положение и не жить в долг, нужно стараться планировать и оптимизировать расходы, пользоваться приложением для их контроля, а также направлять небольшую часть дохода на формирование подушки безопасности, рассказал РИА Новости основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков."Двадцати пяти процентам россиян не хватает зарплаты на основные нужды, а значит, каждый четвертый регулярно сталкивается с необходимостью брать деньги в долг или оформлять кредиты с грабительскими процентами, чтобы покрыть свои базовые потребности. В следующем месяце вновь возникают непредвиденные расходы, и постоянная нехватка денег начинает напоминать бег в колесе. Чтобы выйти из вечной гонки и почувствовать себя наконец в финансовой безопасности, важно помнить о правилах финансового поведения", - сказал эксперт.Он отметил, что любому человеку вне зависимости от дохода нужна финансовая подушка безопасности. "На формирование финансового резерва стоит направлять не менее 10% ежемесячного дохода, однако, для большей уверенности этот процент лучше на регулярной основе увеличивать. Имея запас в три-шесть месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно", - указал Гужиков.Эксперт также советует оптимизировать и планировать расходы. "У каждого из нас есть обязательные ежемесячные платежи: оплата ЖКХ, детского образования, платежи по кредитам и ипотеке, регулярные траты на благотворительность. Часто время их оплаты не очень удобно, постарайтесь запланировать их так, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты. Так на них всегда будут выделены средства и не будет задержек по оплате и штрафов", - добавил он.Кроме того, Гужиков рекомендует пользоваться специальными приложениями для контроля своих расходов. "Используйте приложения для учета финансов и, если понимаете, что денег до зарплаты в следующем месяце снова хватит впритык, устанавливайте лимит на ежедневные траты. Четко видя сумму, которую нельзя превысить сегодня, чтобы не брать в долг до зарплаты завтра, вы сможете лучше контролировать свои траты и покупать только необходимое", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210713/pribavka-1741019894.html

https://ria.ru/20210713/zarplata-1741016663.html

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россия, общество