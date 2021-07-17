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Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты - РИА Новости, 17.07.2021
Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:18
2021-07-17T03:18
2021-07-17T06:17
юлия финогенова
россия
рэу имени г. в. плеханова
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Кроме того, пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал "Госуслуги", а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР.Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25%-ой надбавки к фиксированной выплате пенсии."Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", - отметила Финогенова.
https://ria.ru/20210708/pensiya-1740419997.html
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юлия финогенова, россия, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, общество
03:18 17.07.2021 (обновлено: 06:17 17.07.2021)
Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Эксперт Финогенова перечислила категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты