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ЦИК заверил списки кандидатов от партии "Зеленые"
ЦИК заверил списки кандидатов от партии "Зеленые" - РИА Новости, 17.07.2021
ЦИК заверил списки кандидатов от партии "Зеленые"
Российский Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Зеленые". РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:57
2021-07-17T16:57
политические партии
россия
экологическая партия "зеленые"
сергей ревин
выборы в государственную думу
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Зеленые"."Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 232 человек, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании. Также заверен список из 94 кандидатов-одномандатников.Ранее съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 одномандатников в 46 региональных группах. В общефедеральную часть списка вошли 10 кандидатов, среди которых председатель партии Андрей Нагибин и сопредседатели - Сергей Шахматов и Сергей Ревин.Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Зеленые", а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210717/vybory-1741678037.html
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политические партии, россия, экологическая партия "зеленые", сергей ревин, выборы в государственную думу, госдума рф, владимир путин, политика
16:57 17.07.2021
 
ЦИК заверил списки кандидатов от партии "Зеленые"

ЦИК заверил списки на выборы в Госдуму от партии "Зеленые" и зарегистрировал ее уполномоченных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Зеленые"
Съезд партии Зеленые - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Зеленые".
"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 232 человек, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании. Также заверен список из 94 кандидатов-одномандатников.
Председатель партии Яблоко Николай Рыбаков во время официальной процедуры подачи документов для заверения списков кандидатов в депутаты на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 16:41
ЦИК заверил списки кандидатов партии "Яблоко" на выборы в Госдуму
Ранее съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 одномандатников в 46 региональных группах. В общефедеральную часть списка вошли 10 кандидатов, среди которых председатель партии Андрей Нагибин и сопредседатели - Сергей Шахматов и Сергей Ревин.
Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Зеленые", а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.
По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:42
"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию
 
Политические партииРоссияЭкологическая партия "Зеленые"Сергей РевинВыборы в Государственную думуГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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