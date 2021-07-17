ЦИК заверил списки кандидатов от партии "Зеленые"
ЦИК заверил списки на выборы в Госдуму от партии "Зеленые" и зарегистрировал ее уполномоченных
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Зеленые".
"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 232 человек, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании. Также заверен список из 94 кандидатов-одномандатников.
Ранее съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 одномандатников в 46 региональных группах. В общефедеральную часть списка вошли 10 кандидатов, среди которых председатель партии Андрей Нагибин и сопредседатели - Сергей Шахматов и Сергей Ревин.
Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Зеленые", а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.
По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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