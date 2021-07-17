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ЦИК заверил списки кандидатов партии "Яблоко" на выборы в Госдуму

ЦИК заверил списки кандидатов партии "Яблоко" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 17.07.2021

ЦИК заверил списки кандидатов партии "Яблоко" на выборы в Госдуму

Российский Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Яблоко". РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:41

2021-07-17T16:41

2021-07-17T17:58

россия

николай рыбаков

выборы в государственную думу

яблоко

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Яблоко"."Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 304 человек, выдвинутый политической партией "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании. Также заверен список из 159 кандидатов-одномандатников.Председатель партии Николай Рыбаков стал единственным кандидатом в общефедеральной части списка. В поданном в ЦИК федеральном списке партии было 310 кандидатов, шесть из них исключили из списка. В поданном списке кандидатов по одномандатным округам был 161 человек, из него исключили двоих.Как сообщили в ЦИК, кандидатов из федерального списка и списка одномандатников исключили по решению исполкома партии.Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Яблоко", а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210713/tsik-1741150237.html

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россия, николай рыбаков, выборы в государственную думу, яблоко, госдума рф, владимир путин, политика