https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html

Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском

Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском - РИА Новости, 17.07.2021

Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском

"Известия" опубликовали видео изнутри Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:05

2021-07-17T11:05

2021-07-17T12:32

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

ми-8

томская область

бакчарский район

кедровый

происшествия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео изнутри Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области.В результате ЧП самолет перевернулся. На кадрах видна длинная борозда, которую он оставил после себя. Салон засыпало землей.Накануне Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", пропал с радаров. Он следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 (мск) в МЧС поступила информация о том, что у самолета сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе.Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа), живы. Пилота с травмой ноги и пассажирку с сотрясением мозга доставили в областную клиническую больницу. Остальные получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.Позднее в СК уточнили, что у Ан-28 примерно на десятой минуте полета перестали работать оба двигателя, повторные запуски не помогли. После этого командир воздушного судна выбрал место для аварийного приземления. Самолет спланировал на площадку в 70 километрах от города Кедровый.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210717/vertolet-1741644680.html

https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html

томская область

бакчарский район

кедровый

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2021

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, ми-8, томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия