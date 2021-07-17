https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html
Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском
Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском - РИА Новости, 17.07.2021
Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском
"Известия" опубликовали видео изнутри Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:05
2021-07-17T11:05
2021-07-17T12:32
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
ми-8
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео изнутри Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области.В результате ЧП самолет перевернулся. На кадрах видна длинная борозда, которую он оставил после себя. Салон засыпало землей.Накануне Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", пропал с радаров. Он следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 (мск) в МЧС поступила информация о том, что у самолета сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе.Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа), живы. Пилота с травмой ноги и пассажирку с сотрясением мозга доставили в областную клиническую больницу. Остальные получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.Позднее в СК уточнили, что у Ан-28 примерно на десятой минуте полета перестали работать оба двигателя, повторные запуски не помогли. После этого командир воздушного судна выбрал место для аварийного приземления. Самолет спланировал на площадку в 70 километрах от города Кедровый.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210717/vertolet-1741644680.html
https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html
томская область
бакчарский район
кедровый
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, ми-8, томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
11:05 17.07.2021 (обновлено: 12:32 17.07.2021)
Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском
В Сети появились кадры из салона самолета Ан-28, жестко севшего в Томской области