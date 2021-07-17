https://ria.ru/20210717/vertolet-1741644680.html

Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28

Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28 - РИА Новости, 17.07.2021

Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28

Пилот самолёта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, после операции в скором времени сможет вернуться к работе, сообщает областной депздрав. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:57

2021-07-17T09:57

2021-07-17T09:57

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

ми-8

томская область

бакчарский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Пилот самолёта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, после операции в скором времени сможет вернуться к работе, сообщает областной депздрав."Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через три взять его в операционную. Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость", - приводятся в сообщении слова главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова.Врач отметил, что операция рядовая и восстановление после нее 100-процентное.Он также добавил, что еще одна госпитализированная пациентка из числа пассажиров с сотрясением головного мозга чувствует себя хорошо. Девушка проходит консервативное лечение.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. 12 человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.

https://ria.ru/20210717/bolnitsa-1741636216.html

https://ria.ru/20210716/pilot-1741610294.html

томская область

бакчарский район

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, ми-8, томская область, бакчарский район, происшествия