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Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28
Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28 - РИА Новости, 17.07.2021
Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28
Пилот самолёта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, после операции в скором времени сможет вернуться к работе, сообщает областной депздрав. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:57
2021-07-17T09:57
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
ми-8
томская область
бакчарский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Пилот самолёта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, после операции в скором времени сможет вернуться к работе, сообщает областной депздрав."Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через три взять его в операционную. Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость", - приводятся в сообщении слова главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова.Врач отметил, что операция рядовая и восстановление после нее 100-процентное.Он также добавил, что еще одна госпитализированная пациентка из числа пассажиров с сотрясением головного мозга чувствует себя хорошо. Девушка проходит консервативное лечение.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. 12 человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.
https://ria.ru/20210717/bolnitsa-1741636216.html
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, ми-8, томская область, бакчарский район, происшествия
09:57 17.07.2021
 
Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28

Врач Станислав Шагиахметов: пилот аварийно севшего в Томской области Ан-28 сможет вернуться к работе

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПилот самолета Ан-28 Фарух Хасанов, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места жесткой посадки самолета
Пилот самолета Ан-28 Фарух Хасанов, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места жесткой посадки самолета - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Пилот самолёта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, после операции в скором времени сможет вернуться к работе, сообщает областной депздрав.
"Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через три взять его в операционную. Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость", - приводятся в сообщении слова главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова.
Машины скорой помощи на месте, куда должны привезти пассажиров, эвакуированных вертолетом с места жесткой посадки самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации в Томской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
07:18
Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
Врач отметил, что операция рядовая и восстановление после нее 100-процентное.
"То есть он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. В случае, если операция пройдет успешно, через 5-7 дней мы его выпишем на амбулаторное долечивание", - сказал Шагиахметов.
Он также добавил, что еще одна госпитализированная пациентка из числа пассажиров с сотрясением головного мозга чувствует себя хорошо. Девушка проходит консервативное лечение.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. 12 человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.
Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.
Все живы, здоровы – самое главное – пилот самолета Ан-28 рассказал о подробностях аварии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 19:25
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 раскрыл подробности аварии
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28Ми-8Томская областьБакчарский районПроисшествия
 
 
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