Врач сообщил о состоянии пилота аварийно севшего в Томской области Ан-28
Врач Станислав Шагиахметов: пилот аварийно севшего в Томской области Ан-28 сможет вернуться к работе
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПилот самолета Ан-28 Фарух Хасанов, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места жесткой посадки самолета
НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Пилот самолёта Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, после операции в скором времени сможет вернуться к работе, сообщает областной депздрав.
"Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через три взять его в операционную. Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость", - приводятся в сообщении слова главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова.
Врач отметил, что операция рядовая и восстановление после нее 100-процентное.
"То есть он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. В случае, если операция пройдет успешно, через 5-7 дней мы его выпишем на амбулаторное долечивание", - сказал Шагиахметов.
Он также добавил, что еще одна госпитализированная пациентка из числа пассажиров с сотрясением головного мозга чувствует себя хорошо. Девушка проходит консервативное лечение.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. 12 человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.
Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.