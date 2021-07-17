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На Украине при падении Ми-2 погибли два человека
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2021
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека
Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:26
2021-07-17T09:26
ми-2
николаевская область
украина
в мире
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС."Семнадцатого июля в 06 час. 08 мин. (совпадает с мск - ред.) вблизи с. Зайвое Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота). В 06 час. 35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м2", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что к тушению и деблокировке тел погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники от госслужбы по ЧС.
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ми-2, николаевская область, украина, в мире
09:26 17.07.2021
 
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека

В Николаевской области Украины при падении вертолета Ми-2 погибли пилот и его помощник

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС.
"Семнадцатого июля в 06 час. 08 мин. (совпадает с мск - ред.) вблизи с. Зайвое Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота). В 06 час. 35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м2", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что к тушению и деблокировке тел погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники от госслужбы по ЧС.
Вертолет - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 16:54В мире
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Ми-2Николаевская областьУкраинаВ мире
 
 
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