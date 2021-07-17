https://ria.ru/20210717/vertolet-1741641755.html
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2021
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека
Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:26
2021-07-17T09:26
2021-07-17T09:26
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС."Семнадцатого июля в 06 час. 08 мин. (совпадает с мск - ред.) вблизи с. Зайвое Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота). В 06 час. 35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м2", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что к тушению и деблокировке тел погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники от госслужбы по ЧС.
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ми-2, николаевская область, украина, в мире
На Украине при падении Ми-2 погибли два человека
В Николаевской области Украины при падении вертолета Ми-2 погибли пилот и его помощник