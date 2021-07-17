https://ria.ru/20210717/vertolet-1741641755.html

На Украине при падении Ми-2 погибли два человека

На Украине при падении Ми-2 погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2021

На Украине при падении Ми-2 погибли два человека

Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:26

2021-07-17T09:26

2021-07-17T09:26

ми-2

николаевская область

украина

в мире

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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли вследствие падения вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины, сообщается на сайте госслужбы страны по ЧС."Семнадцатого июля в 06 час. 08 мин. (совпадает с мск - ред.) вблизи с. Зайвое Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота). В 06 час. 35 мин. пожар ликвидирован на площади 6 м2", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что к тушению и деблокировке тел погибших привлекалось 8 человек и 2 единицы техники от госслужбы по ЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/vertolet-1740129222.html

николаевская область

украина

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ми-2, николаевская область, украина, в мире