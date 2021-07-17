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Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ
Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2021
Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ
Более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T16:18
2021-07-18T00:18
россия
джо байден
куба
вена
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена, сообщает журнал New Yorker.По словам американских чиновников, Вена стала вторым по количеству случаев очагом загадочного недомогания после самой Гаваны, пишет издание. "Совместно с партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых происшествиях со здоровьем в посольстве США в Вене", — приводит газета слова представителя Госдепартамента США.Австрийское издание Die Presse в связи со статьей в New Yorker сообщает, что американское посольство перенаправляет запросы о "гаванском синдроме" в Вене в Вашингтон.Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016-2017 годах, а также в КНР в 2018-м. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.Периодически в прессе США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", российский МИД называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".
https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600696520.html
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россия, джо байден, куба, вена, сша, в мире
16:18 17.07.2021 (обновлено: 00:18 18.07.2021)
 
Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ

New Yorker: среди американских служащих в Вене выявили более 20 случаев "гаванского синдрома"

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена, сообщает журнал New Yorker.
По словам американских чиновников, Вена стала вторым по количеству случаев очагом загадочного недомогания после самой Гаваны, пишет издание. "Совместно с партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых происшествиях со здоровьем в посольстве США в Вене", — приводит газета слова представителя Госдепартамента США.
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Австрийское издание Die Presse в связи со статьей в New Yorker сообщает, что американское посольство перенаправляет запросы о "гаванском синдроме" в Вене в Вашингтон.

"Мы со всей серьезностью относимся к сообщениям наших сотрудников о недомоганиях. На данный момент нам неизвестна причина, нет указаний на то, причастны ли к инцидентам иностранные субъекты. Идет активное расследование", — сообщили изданию в Госдепартаменте.

Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016-2017 годах, а также в КНР в 2018-м. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.
Периодически в прессе США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", российский МИД называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".
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