https://ria.ru/20210717/vena-1741675830.html

Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ

Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2021

Миссия США в Вене стала новым очагом "гаванского синдрома", сообщили СМИ

Более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T16:18

2021-07-17T16:18

2021-07-18T00:18

россия

джо байден

куба

вена

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/38/1551753803_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_ee6812e6eb55c127baefbe9a18f8f63c.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена, сообщает журнал New Yorker.По словам американских чиновников, Вена стала вторым по количеству случаев очагом загадочного недомогания после самой Гаваны, пишет издание. "Совместно с партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных необъяснимых происшествиях со здоровьем в посольстве США в Вене", — приводит газета слова представителя Госдепартамента США.Австрийское издание Die Presse в связи со статьей в New Yorker сообщает, что американское посольство перенаправляет запросы о "гаванском синдроме" в Вене в Вашингтон.Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016-2017 годах, а также в КНР в 2018-м. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.Периодически в прессе США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", российский МИД называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600696520.html

https://ria.ru/20210513/mozg-1732060861.html

россия

куба

вена

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, куба, вена, сша, в мире