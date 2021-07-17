https://ria.ru/20210717/valyuta-1741693496.html
Исследование показало, что россияне стали чаще обменивать валюту
Исследование показало, что россияне стали чаще обменивать валюту - РИА Новости, 17.07.2021
Исследование показало, что россияне стали чаще обменивать валюту
Россияне в нынешнем июне чаще совершали валютообменные операции, но средний чек по сравнению с прошлым годом снизился почти на треть, говорится в исследовании... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T19:29
2021-07-17T19:29
2021-07-17T19:30
россия
русский стандарт (банк)
общество
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне в нынешнем июне чаще совершали валютообменные операции, но средний чек по сравнению с прошлым годом снизился почти на треть, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости."Июнь 2021 года прошел на фоне менее позитивных новостей: обсуждения третьей волны коронавируса, роста числа заболеваний, активных мер по привлечению россиян к вакцинации и пр. В итоге в минувшем июне относительно первого месяца лета 2020 года количество операций выросло на 29%, а средний чек снизился на 26% и составил 69 325 рублей", - подсчитали авторы исследования.Всего в первом полугодии общее количество операций по обмену иностранной валюты снизилось на 13% относительно прошлого года, а средний чек – на 3% до 68 946 рублей. Подобное снижение можно объяснить тем, что в 2021 году рынок постепенно стабилизировался, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.По его словам, годом ранее в первом полугодии россияне активно приобретали валюту из-за опасений дальнейшего падения рубля. К тому же в 2021 году спрос на иностранную валюту упал, в том числе, и из-за ограничений по передвижению в другие страны, ведь ранее россияне часто покупали валюту в преддверии зарубежного отпуска.Согласно данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом в первой половине 2021 года доллары стали чаще продавать (на 10%), но реже покупать (на 24%). При этом продажи евро снизились на 22%, а покупки – на 29%. При этом общее количество операций с долларами с января по июнь 2021 года было в два раза выше, чем с евро. Средний чек одной операции в первом полугодии составил 906 долларов и 816 евро.
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россия, русский стандарт (банк), общество, экономика
19:29 17.07.2021 (обновлено: 19:30 17.07.2021)
Исследование показало, что россияне стали чаще обменивать валюту
Банк "Русский стандарт": россияне стали чаще обменивать валюту, но на меньшую сумму
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне в нынешнем июне чаще совершали валютообменные операции, но средний чек по сравнению с прошлым годом снизился почти на треть, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Июнь 2021 года прошел на фоне менее позитивных новостей: обсуждения третьей волны коронавируса, роста числа заболеваний, активных мер по привлечению россиян к вакцинации и пр. В итоге в минувшем июне относительно первого месяца лета 2020 года количество операций выросло на 29%, а средний чек снизился на 26% и составил 69 325 рублей", - подсчитали авторы исследования.
Всего в первом полугодии общее количество операций по обмену иностранной валюты снизилось на 13% относительно прошлого года, а средний чек – на 3% до 68 946 рублей. Подобное снижение можно объяснить тем, что в 2021 году рынок постепенно стабилизировался, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
По его словам, годом ранее в первом полугодии россияне активно приобретали валюту из-за опасений дальнейшего падения рубля. К тому же в 2021 году спрос на иностранную валюту упал, в том числе, и из-за ограничений по передвижению в другие страны, ведь ранее россияне часто покупали валюту в преддверии зарубежного отпуска.
Согласно данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом в первой половине 2021 года доллары стали чаще продавать (на 10%), но реже покупать (на 24%). При этом продажи евро снизились на 22%, а покупки – на 29%. При этом общее количество операций с долларами с января по июнь 2021 года было в два раза выше, чем с евро. Средний чек одной операции в первом полугодии составил 906 долларов и 816 евро.