https://ria.ru/20210717/ukraina-1741670623.html

Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам

Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам - РИА Новости, 17.07.2021

Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам

Руководство Харьковского управления стратегических расследований передало личные данные членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – за... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:25

2021-07-17T15:25

2021-07-17T15:25

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

андрей билецкий

верховная рада украины

харьков

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:324:1625:1238_1920x0_80_0_0_bd31f1846d3a0912f5ac981dccce7c4f.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Руководство Харьковского управления стратегических расследований передало личные данные членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – за жизнь" представителям "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), заявил в субботу депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и лидер движения Илья Кива."По моей информации, руководство Харьковского УСР Национальной полиции передали личные данные и регистрацию проживания членов антифашистского движения "Патриоты за жизнь" неонацистам Билецкого (Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса" – ред.) из "Нацкорпуса" с прямой задачей – организации нападений и расправы",- написал Кива в своем Telegram-канале.Политик отметил, что организация готова к провокациям и будет системно отвечать на любые нападения радикалов.В апреле 2020 года Кива объявил о создании всеукраинского гражданского движения против фашизма "Патриоты – за жизнь" на платформе молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа". В августе того же года радикалы на трассе Киев – Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения. В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса". Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция возбудила два уголовных дела, 15 подозреваемых были задержаны. В ноябре Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 подозреваемых.

https://ria.ru/20210625/opzzh-1738591677.html

харьков

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, андрей билецкий, верховная рада украины, харьков, киев, украина, в мире