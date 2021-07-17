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Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам - РИА Новости, 17.07.2021
Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
Руководство Харьковского управления стратегических расследований передало личные данные членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – за... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:25
2021-07-17T15:25
2021-07-17T15:25
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
андрей билецкий
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Руководство Харьковского управления стратегических расследований передало личные данные членов Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – за жизнь" представителям "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), заявил в субботу депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и лидер движения Илья Кива."По моей информации, руководство Харьковского УСР Национальной полиции передали личные данные и регистрацию проживания членов антифашистского движения "Патриоты за жизнь" неонацистам Билецкого (Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса" – ред.) из "Нацкорпуса" с прямой задачей – организации нападений и расправы",- написал Кива в своем Telegram-канале.Политик отметил, что организация готова к провокациям и будет системно отвечать на любые нападения радикалов.В апреле 2020 года Кива объявил о создании всеукраинского гражданского движения против фашизма "Патриоты – за жизнь" на платформе молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа". В августе того же года радикалы на трассе Киев – Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения. В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса". Четыре человека были госпитализированы. По данному эпизоду полиция возбудила два уголовных дела, 15 подозреваемых были задержаны. В ноябре Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест всех 15 подозреваемых.
https://ria.ru/20210625/opzzh-1738591677.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, андрей билецкий, верховная рада украины, харьков, киев, украина, в мире
Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
Депутат Рады Илья Кива обвинил полицию Харькова в передаче данных "Патриотов – за жизнь" радикалам