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Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину

Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину - РИА Новости, 17.07.2021

Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину

Представитель ОБСЕ по свободе слова Тереза Рибейро во время визита на Украину ограничилась лишь "полуробкими замечаниями" в адрес властей страны, отметили в МИД РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:28

2021-07-17T14:28

2021-07-17T15:05

тереза рибейру

обсе

мария захарова

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе слова Тереза Рибейро во время визита на Украину ограничилась лишь "полуробкими замечаниями" в адрес властей страны, отметили в МИД России.Ранее Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, ставшей одним из главных вызовов в мире. По ее словам, Украина не должна "откатываться" к ограничению свободы СМИ."То запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника. И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался", — написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Как отметила дипломат, со стороны ОБСЕ в адрес Киева слышны лишь "отретушированные намеки и абстрактные пожелания".Захарова прокомментировала и слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявившего, что Украина дает работу журналистам из России и Белоруссии, которых власти лишили права на профессиональную деятельность. Как утверждает глава МИД, Украина играет ведущую роль в обеспечении свободы слова в регионе.По словам дипломата, на "современном украинском" дезинформация означает любую точку зрения, отличную от позиции официальных властей. Как добавила Захарова, выступление Кулебы на эту тему — это "театр абсурда".Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего этими каналами. Оппозиционные вещатели ассоциируются у киевских властей с Виктором Медведчуком, который критикует их решения. В ОПЗЖ это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20210420/smi-1729133326.html

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тереза рибейру, обсе, мария захарова, киев, украина, в мире