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Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину - РИА Новости, 17.07.2021
Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
Представитель ОБСЕ по свободе слова Тереза Рибейро во время визита на Украину ограничилась лишь "полуробкими замечаниями" в адрес властей страны, отметили в МИД РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:28
2021-07-17T14:28
2021-07-17T15:05
тереза рибейру
обсе
мария захарова
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе слова Тереза Рибейро во время визита на Украину ограничилась лишь "полуробкими замечаниями" в адрес властей страны, отметили в МИД России.Ранее Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, ставшей одним из главных вызовов в мире. По ее словам, Украина не должна "откатываться" к ограничению свободы СМИ."То запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника. И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался", — написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Как отметила дипломат, со стороны ОБСЕ в адрес Киева слышны лишь "отретушированные намеки и абстрактные пожелания".Захарова прокомментировала и слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявившего, что Украина дает работу журналистам из России и Белоруссии, которых власти лишили права на профессиональную деятельность. Как утверждает глава МИД, Украина играет ведущую роль в обеспечении свободы слова в регионе.По словам дипломата, на "современном украинском" дезинформация означает любую точку зрения, отличную от позиции официальных властей. Как добавила Захарова, выступление Кулебы на эту тему — это "театр абсурда".Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего этими каналами. Оппозиционные вещатели ассоциируются у киевских властей с Виктором Медведчуком, который критикует их решения. В ОПЗЖ это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
https://ria.ru/20210420/smi-1729133326.html
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РИА Новости
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тереза рибейру, обсе, мария захарова, киев, украина, в мире
14:28 17.07.2021 (обновлено: 15:05 17.07.2021)
Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
Представитель МИД Захарова о визите Рибейро на Украину: разбора безобразий мир так и не дождался
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Представитель ОБСЕ
по свободе слова Тереза Рибейро
во время визита на Украину ограничилась лишь "полуробкими замечаниями" в адрес властей страны, отметили в МИД России.
Ранее Рибейро призвала Киев
найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, ставшей одним из главных вызовов в мире. По ее словам, Украина не должна "откатываться" к ограничению свободы СМИ.
"То запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника. И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался", — написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале
.
Как отметила дипломат, со стороны ОБСЕ в адрес Киева слышны лишь "отретушированные намеки и абстрактные пожелания".
Захарова прокомментировала и слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявившего, что Украина дает работу журналистам из России и Белоруссии, которых власти лишили права на профессиональную деятельность. Как утверждает глава МИД, Украина играет ведущую роль в обеспечении свободы слова в регионе.
"Гораздо больше впечатлили чуть ли не победные реляции мининдел Украины Дмитрия Кулебы, на все лады расхваливавшего "передовой опыт" сочащегося от демократии Киева в зачистке медийного пространства от всякой "дезинформации", — отметила она.
По словам дипломата, на "современном украинском" дезинформация означает любую точку зрения, отличную от позиции официальных властей. Как добавила Захарова, выступление Кулебы на эту тему — это "театр абсурда".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего этими каналами. Оппозиционные вещатели ассоциируются у киевских властей с Виктором Медведчуком, который критикует их решения. В ОПЗЖ это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.