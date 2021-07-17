https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html

Политолог: все участники "Крымской платформы" должны попасть под санкции

Политолог: все участники "Крымской платформы" должны попасть под санкции - РИА Новости, 17.07.2021

Политолог: все участники "Крымской платформы" должны попасть под санкции

Все участники готовящегося в Киеве форума "Крымская платформа" должны быть предупреждены о санкциях со стороны России, вне зависимости от ранга, считает... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:46

2021-07-17T08:46

2021-07-17T14:53

россия

жан-ив ле дриан

евросоюз

владимир зеленский

владимир путин

франция

оон

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Все участники готовящегося в Киеве форума "Крымская платформа" должны быть предупреждены о санкциях со стороны России, вне зависимости от ранга, считает политолог Сергей Михеев.Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан представит страну на встрече "Крымская платформа", которая пройдет в Киеве в августе."Создается международный формат, на котором будет обсуждаться отторжение от России части ее территории. Поэтому к этому надо относиться как к подрывному мероприятию, как к формату, направленному на расчленение России и отторжение части территории, коей является Крым. Из этого необходимо делать вывод в отношении конкретных участников этого мероприятия. Как минимум, нужно заранее — не дожидаться, а заранее заявить, что в отношении всех участников этого мероприятия, вне зависимости от их ранга, Россией будут введены санкции", — сказал РИА Новости Михеев.По его мнению, санкции могут носить символический характер, например пожизненный запрет въезда на территорию России, однако такой подход позволит понизить статус этого враждебного для страны мероприятия. Эксперт также отметил, что в данном случае не имеет значения, кто именно собирается приехать в Киев на указанную встречу."Надо напрямую сказать, что мы расцениваем его как враждебное и любой его участник будет подвергнут санкциям. Занять по отношению к этому мероприятию самую жесткую позицию. <…> На мой взгляд, исключений быть не должно. Как только мы даем слабину, тут же у них появляется уверенность, что они могут делать что хотят, а Россия все равно это "съест". Сегодня там один министр (иностранных дел Франции. — Прим. ред.), завтра другой. Что ж теперь — раздавать свои земли? Значит, санкции на министра наложить", — сказал Михеев.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/ukraina-1741613467.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/ukraina-1741601900.html

россия

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жан-ив ле дриан, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, франция, оон, киев, в мире