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Трамп не пойдет на перевыборы, считает американский политолог
Трамп не пойдет на перевыборы, считает американский политолог - РИА Новости, 17.07.2021
Трамп не пойдет на перевыборы, считает американский политолог
Бывший президент США Дональд Трамп не пойдет на перевыборы в 2024 году - работа главы государства ему не очень нравилась, а мотивом участия могла бы стать... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:11
2021-07-17T09:11
никки хейли
капитолий
trump organization
билл клинтон
джордж буш (младший)
флорида
оон
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не пойдет на перевыборы в 2024 году - работа главы государства ему не очень нравилась, а мотивом участия могла бы стать только месть за поражение, в Республиканской партии есть несколько достойных претендентов на участие в борьбе за Белый дом, объединение может предложить в бюллетень и женщину, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув."Признаков того, что он снова будет выдвигаться, нет. Я живу в одном из штатов, где раньше других начинаются праймериз, и есть республиканцы, которые пришли сюда, пытаясь согласовать поддержку элиты и доноров, но не Трамп", - сказал Косгроув РИА Новости.Трамп периодически вынужден возвращаться к теме своего возможного участия в выборах президента США в 2024 году. В минувшее воскресенье он заявил, что уже принял решение, но не раскрыл его. Кроме того, продолжаются скандалы с политическим наследием бывшего президента, появляются все новые книги о работе администрации Трампа, некоторые авторы утверждают, что он готовил переворот на случай если проиграет выборы. Сам политик подобные заявления опровергает, но продолжает настаивать, что прошедшие выборы были нечестными.Дополнительной славы первого человека, который сначала выиграл, потом проиграл, потом снова выиграл выборы президента США, Трампу победа в 2024 году не принесла бы, добавил Косгроув, такое уже делал в конце XIX века Гровер Кливленд. "Я понимаю, почему он может захотеть сделать это: из соображений эгоизма и в качестве мести за свое поражение. Но проблема в том, что если он выиграет, ему снова придется делать ту работу, а она, похоже, никогда ему не нравилась", - отметил политолог.Эксперт объяснил, что первично будущий кандидат должен говорить с избирателями на местах. "Я встретил Билла Клинтона в местной ратуше несколько лет назад, также видел, как кандидаты выступали в ресторанах, на пляже, в начальных школах, миллионе других мест. Пытаюсь представить себе Трампа, который снова это делает после того, как был президентом, и выходит с трудом. Он мог бы просто вернуться к митингам на хоккейных аренах и футбольных стадионах, я полагаю. Он это делал на всеобщих выборах в 2016-м, но на праймериз он проводил мероприятия скромнее, просто потому что у него не было других вариантов", - сказал Косгроув.Вернуться в Овальный кабинет в период полномочий Байдена у Трампа не выйдет, заключил эксперт. "Буквально нет механизма, через который это может случиться", - сказал Косгроув.Женское лицо республиканцевКак считает политолог, Трамп мог бы поддержать в борьбе за президентское кресло коллег по партии: губернатора Флориды Рона Десантиса или бывшего губернатора Нью-Джерси Кристофера Кристи. По словам Косгроува, такой поддержкой Трамп бы подтвердил свою важную роль среди республиканцев. "Оба серьезно рассматривают возможность участия в выборах",- сказал эксперт.Косгроув подчеркнул, что лучшего продавца самого себя, чем Трамп, найти сложно, но указанные политики апеллируют к тем же категориям граждан, что и бывший президент.Другими вероятными претендентами эксперт назвал сенатора Тима Скотта, бывшего губернатора Никки Хейли, которая была при администрации Трампа постпредом США в ООН. По мнению Косгроува, республиканцы могли бы привлечь темнокожих избирателей, если бы смогли резонировать с их интересами.Сенатор от штата Техас Тед Круз и член палаты представителей от Теннеси Марша Блэкберн - еще два возможных претендента на борьбу за президентское кресло. "Круз и Блэкберн в консервативных СМИ защищали Трампа, но при этом создавали свой собственный имидж и завоевывали доверие к избирателям", - сказал он.Послание Трампа продавалось среди тех избирателей, которых республиканцы должны привлечь, но оно оттолкнуло других избирателей, которые были частью их электората в предыдущие годы, считает Косгроув. По его мнению, Байден смог победить на выборах, потому что Трамп отпугнул белых образованных избирателей в колеблющихся штатах.Среди других возможных претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии Косгроув назвал бывшего губернатора Флориды, сына Джорджа Буша-младшего Джеба и сенатора Марко Рубио. "Благословения" Трампа для участия в выборах им не понадобится, а только достаточное количество подписей, чтобы попасть в бюллетени в штатах, сказал политолог.Тюремные перспективыШестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Более 500 человек уже проходят по делу обвиняемыми, сообщили ранее американские СМИ.Как считает Косгроув, уголовная ответственность Трампу после штурма Капитолия его сторонниками не грозит. "Хотя его поведение было грубым, оно, вероятно, не было незаконным, потому что он никогда специально не пропагандировал насилие", - сказал эксперт.В штате Джорджия тем не менее у Трампа могут быть поствыборные проблемы, поскольку там предусмотрена ответственность за угрозы должностным лицам, и госсекретарь там поднял шум, пытаясь привлечь экс-президента к ответственности, но дальше это пока не пошло, сказал Косгроув.Он отметил, что пока дело против организации Трампа не оборачивается претензиями к нему самому.В суде Нью-Йорка прокуратура предъявила обвинения в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Вайссельберг, которому инкриминируется неуплата примерно 1,7 миллиона долларов, отказался признать себя виновным и был в ожидании начала процесса отпущен из-под стражи. Трамп называет это дело "политической охотой на ведьм".
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/tramp-1741450511.html
https://ria.ru/20210715/perevorot-1741443044.html
https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html
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никки хейли, капитолий, trump organization, билл клинтон, джордж буш (младший), флорида, оон, вашингтон (город), сша, в мире
09:11 17.07.2021
 
Трамп не пойдет на перевыборы, считает американский политолог

Политолог Кеннет Косгроув: Дональду Трампу не очень понравилось работать президентом

© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не пойдет на перевыборы в 2024 году - работа главы государства ему не очень нравилась, а мотивом участия могла бы стать только месть за поражение, в Республиканской партии есть несколько достойных претендентов на участие в борьбе за Белый дом, объединение может предложить в бюллетень и женщину, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
"Признаков того, что он снова будет выдвигаться, нет. Я живу в одном из штатов, где раньше других начинаются праймериз, и есть республиканцы, которые пришли сюда, пытаясь согласовать поддержку элиты и доноров, но не Трамп", - сказал Косгроув РИА Новости.
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Трамп периодически вынужден возвращаться к теме своего возможного участия в выборах президента США в 2024 году. В минувшее воскресенье он заявил, что уже принял решение, но не раскрыл его. Кроме того, продолжаются скандалы с политическим наследием бывшего президента, появляются все новые книги о работе администрации Трампа, некоторые авторы утверждают, что он готовил переворот на случай если проиграет выборы. Сам политик подобные заявления опровергает, но продолжает настаивать, что прошедшие выборы были нечестными.
Дополнительной славы первого человека, который сначала выиграл, потом проиграл, потом снова выиграл выборы президента США, Трампу победа в 2024 году не принесла бы, добавил Косгроув, такое уже делал в конце XIX века Гровер Кливленд. "Я понимаю, почему он может захотеть сделать это: из соображений эгоизма и в качестве мести за свое поражение. Но проблема в том, что если он выиграет, ему снова придется делать ту работу, а она, похоже, никогда ему не нравилась", - отметил политолог.
Эксперт объяснил, что первично будущий кандидат должен говорить с избирателями на местах. "Я встретил Билла Клинтона в местной ратуше несколько лет назад, также видел, как кандидаты выступали в ресторанах, на пляже, в начальных школах, миллионе других мест. Пытаюсь представить себе Трампа, который снова это делает после того, как был президентом, и выходит с трудом. Он мог бы просто вернуться к митингам на хоккейных аренах и футбольных стадионах, я полагаю. Он это делал на всеобщих выборах в 2016-м, но на праймериз он проводил мероприятия скромнее, просто потому что у него не было других вариантов", - сказал Косгроув.
Вернуться в Овальный кабинет в период полномочий Байдена у Трампа не выйдет, заключил эксперт. "Буквально нет механизма, через который это может случиться", - сказал Косгроув.
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Женское лицо республиканцев

Как считает политолог, Трамп мог бы поддержать в борьбе за президентское кресло коллег по партии: губернатора Флориды Рона Десантиса или бывшего губернатора Нью-Джерси Кристофера Кристи. По словам Косгроува, такой поддержкой Трамп бы подтвердил свою важную роль среди республиканцев. "Оба серьезно рассматривают возможность участия в выборах",- сказал эксперт.
Косгроув подчеркнул, что лучшего продавца самого себя, чем Трамп, найти сложно, но указанные политики апеллируют к тем же категориям граждан, что и бывший президент.
Другими вероятными претендентами эксперт назвал сенатора Тима Скотта, бывшего губернатора Никки Хейли, которая была при администрации Трампа постпредом США в ООН. По мнению Косгроува, республиканцы могли бы привлечь темнокожих избирателей, если бы смогли резонировать с их интересами.
"У сенатора Скотта есть сообщение, которое могло бы такой отклик найти, потому что есть много афроамериканских избирателей, которые консервативны, но обычно не голосуют за республиканцев. Трамп привлек некоторых из этих избирателей, особенно избирателей-мужчин, сенатор Скотт мог бы справиться с ними еще лучше, не будучи настолько отталкивающим для высшего среднего класса, для образованных. Хейли была послом Трампа в ООН. Она дочь иммигрантов из Индии. Таким образом, она могла бы помочь Республиканской партии преодолеть гендерный разрыв. Кроме того, она хорошо играет с голосами консервативных христиан и была в администрации Трампа, что означает, что у нее есть наследие этого бренда", - сказал Косгроув.
Сенатор от штата Техас Тед Круз и член палаты представителей от Теннеси Марша Блэкберн - еще два возможных претендента на борьбу за президентское кресло. "Круз и Блэкберн в консервативных СМИ защищали Трампа, но при этом создавали свой собственный имидж и завоевывали доверие к избирателям", - сказал он.
Послание Трампа продавалось среди тех избирателей, которых республиканцы должны привлечь, но оно оттолкнуло других избирателей, которые были частью их электората в предыдущие годы, считает Косгроув. По его мнению, Байден смог победить на выборах, потому что Трамп отпугнул белых образованных избирателей в колеблющихся штатах.
Среди других возможных претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии Косгроув назвал бывшего губернатора Флориды, сына Джорджа Буша-младшего Джеба и сенатора Марко Рубио. "Благословения" Трампа для участия в выборах им не понадобится, а только достаточное количество подписей, чтобы попасть в бюллетени в штатах, сказал политолог.
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Тюремные перспективы

Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Более 500 человек уже проходят по делу обвиняемыми, сообщили ранее американские СМИ.
Как считает Косгроув, уголовная ответственность Трампу после штурма Капитолия его сторонниками не грозит. "Хотя его поведение было грубым, оно, вероятно, не было незаконным, потому что он никогда специально не пропагандировал насилие", - сказал эксперт.
В штате Джорджия тем не менее у Трампа могут быть поствыборные проблемы, поскольку там предусмотрена ответственность за угрозы должностным лицам, и госсекретарь там поднял шум, пытаясь привлечь экс-президента к ответственности, но дальше это пока не пошло, сказал Косгроув.
"Настоящая проблема Трампа – Нью-Йорк. Если финансового директора Trump Organization заставят дать показания против Трампа, то и ему могут быть предъявлены обвинения", - сказал Косгроув.
Он отметил, что пока дело против организации Трампа не оборачивается претензиями к нему самому.
В суде Нью-Йорка прокуратура предъявила обвинения в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Вайссельберг, которому инкриминируется неуплата примерно 1,7 миллиона долларов, отказался признать себя виновным и был в ожидании начала процесса отпущен из-под стражи. Трамп называет это дело "политической охотой на ведьм".
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