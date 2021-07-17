https://ria.ru/20210717/tramp-1741633171.html

Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 17.07.2021

Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T03:45

2021-07-17T03:45

2021-07-17T03:45

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях."В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - говорится в письменном заявлении Трампа. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру."Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - сообщил Трамп.В целом ряде соцсетей есть аккаунты, которые репостят заявления Трампа и названы его именем, но у них нет значков, подтверждающих подлинность.Учетные записи Трампа в большинстве соцсетей были стерты или заблокированы после того, как его обвинили в разжигании ненависти по итогам штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января этого года. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.

https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html

сша

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2021

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дональд трамп, сша, в мире