https://ria.ru/20210717/tramp-1741633171.html
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 17.07.2021
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:45
2021-07-17T03:45
2021-07-17T03:45
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях."В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - говорится в письменном заявлении Трампа. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру."Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - сообщил Трамп.В целом ряде соцсетей есть аккаунты, которые репостят заявления Трампа и названы его именем, но у них нет значков, подтверждающих подлинность.Учетные записи Трампа в большинстве соцсетей были стерты или заблокированы после того, как его обвинили в разжигании ненависти по итогам штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января этого года. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.
https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях.
"В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - говорится в письменном заявлении Трампа. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру.
"Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - сообщил Трамп.
В целом ряде соцсетей есть аккаунты, которые репостят заявления Трампа и названы его именем, но у них нет значков, подтверждающих подлинность.
Учетные записи Трампа в большинстве соцсетей были стерты или заблокированы после того, как его обвинили в разжигании ненависти по итогам штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января этого года. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.