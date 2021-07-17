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Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 17.07.2021
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:45
2021-07-17T03:45
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях."В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - говорится в письменном заявлении Трампа. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру."Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - сообщил Трамп.В целом ряде соцсетей есть аккаунты, которые репостят заявления Трампа и названы его именем, но у них нет значков, подтверждающих подлинность.Учетные записи Трампа в большинстве соцсетей были стерты или заблокированы после того, как его обвинили в разжигании ненависти по итогам штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января этого года. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.
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дональд трамп, сша, в мире
03:45 17.07.2021
 
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях.
"В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - говорится в письменном заявлении Трампа. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру.
"Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - сообщил Трамп.
В целом ряде соцсетей есть аккаунты, которые репостят заявления Трампа и названы его именем, но у них нет значков, подтверждающих подлинность.
Бывший президент США Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, штат Техас - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 21:46
В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом
Учетные записи Трампа в большинстве соцсетей были стерты или заблокированы после того, как его обвинили в разжигании ненависти по итогам штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января этого года. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
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