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В Сухуме в перестрелке погибли два человека
В Сухуме в перестрелке погибли два человека - РИА Новости, 18.07.2021
В Сухуме в перестрелке погибли два человека
Перестрелка произошла в Сухуме, убиты два человека, один ранен, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T22:14
2021-07-18T05:15
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мвд абхазии
сухум
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СУХУМ, 17 июл – РИА Новости. Перестрелка произошла в Сухуме, убиты два человека, один ранен, сообщает пресс-служба МВД Абхазии."Примерно в 19.54 у дома №8 по улице 30 сентября в "Новом районе" города Сухум имела место перестрелка, в результате чего в Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан", - говорится в сообщении.Двое пострадавших, Руслан Гудалия 1975 года рождения и Беслан Дзиба 1976 года рождения, скончались. В отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухбы 1995 года рождения.На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. По приказу министра внутренних дел республики Дмитрия Дбары личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват."Приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210619/krasnodar-1737707060.html
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в мире, абхазия, мвд абхазии, сухум
22:14 17.07.2021 (обновлено: 05:15 18.07.2021)
 
В Сухуме в перестрелке погибли два человека

Пресс-служба МВД Абхазии: в Сухуме произошла перестрелка, убиты два человека, один ранен

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СУХУМ, 17 июл – РИА Новости. Перестрелка произошла в Сухуме, убиты два человека, один ранен, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
"Примерно в 19.54 у дома №8 по улице 30 сентября в "Новом районе" города Сухум имела место перестрелка, в результате чего в Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан", - говорится в сообщении.
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Двое пострадавших, Руслан Гудалия 1975 года рождения и Беслан Дзиба 1976 года рождения, скончались. В отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухбы 1995 года рождения.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. По приказу министра внутренних дел республики Дмитрия Дбары личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват.
"Приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в пресс-службе.
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