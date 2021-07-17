https://ria.ru/20210717/stsenariy-1741704612.html

Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути

Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути - РИА Новости, 17.07.2021

Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути

Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины". РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T22:06

2021-07-17T22:06

2021-07-17T22:06

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кирилл серебренников

в мире

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КАНН, 17 июл - РИА Новости. Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины".Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.

https://ria.ru/20210717/kino-1741596972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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