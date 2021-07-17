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Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути - РИА Новости, 17.07.2021
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути
Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины". РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T22:06
2021-07-17T22:06
2021-07-17T22:06
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каннский кинофестиваль
спайк ли
кирилл серебренников
в мире
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КАНН, 17 июл - РИА Новости. Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины".Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.
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культура, новости культуры, каннский кинофестиваль, спайк ли, кирилл серебренников, в мире
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути
Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале получил фильм "Сядь за руль моей машины" Хамагути