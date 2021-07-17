Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210717/stsenariy-1741704612.html
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути - РИА Новости, 17.07.2021
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути
Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины". РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T22:06
2021-07-17T22:06
культура
культура
новости культуры
каннский кинофестиваль
спайк ли
кирилл серебренников
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566338_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_a520a0b427eaa7d3a4117363a4267af9.jpg
КАНН, 17 июл - РИА Новости. Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины".Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.
https://ria.ru/20210717/kino-1741596972.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566338_90:0:2749:1994_1920x0_80_0_0_8258b927bf21cf5b32906c0e4ca27e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, новости культуры, каннский кинофестиваль, спайк ли, кирилл серебренников, в мире
22:06 17.07.2021
 
Приз Каннского фестиваля за лучший сценарий получил Рюсукэ Хамагути

Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале получил фильм "Сядь за руль моей машины" Хамагути

© REUTERS / Eric GaillardРежиссер Рюсуке Хамагути на фотоколле Каннского кинофестиваля
Режиссер Рюсуке Хамагути на фотоколле Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
Читать ria.ru в
КАНН, 17 июл - РИА Новости. Приз за лучший сценарий на 74-м Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины".
Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.
В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.
Спайк Ли, Мелани Лоран, Мати Диоп, Джессика Хауснер и Милен Фармер на церемонии открытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 08:00Культура
Японский фильм по Чехову или новый Серебренников? Кто заберет золото Канн
 
КультураКультураНовости культурыКаннский кинофестивальСпайк ЛиКирилл СеребренниковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Исследование: треть россиян не хочет четырехдневную рабочую неделю
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
Лента новостейМолния