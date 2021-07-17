https://ria.ru/20210717/stsenariy-1741669698.html

На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"

На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 17.07.2021

На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур призвал жителей страны готовиться к худшему сценарию по "Северному потоку — 2". Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:12

2021-07-17T15:12

2021-07-17T15:22

балтийское море

литва

россия

северный поток — 2

евросоюз

европа

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур призвал жителей страны готовиться к худшему сценарию по "Северному потоку — 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, лидеры Соединенных Штатов и Германии просто зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева, однако по сути ничего не изменилось. При этом Шамшур убежден, что у Украины все еще есть шанс помешать запуску российского газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза на этапе его сертификации."Но это действительно только возможности. Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают", — отметил он.Поэтому, по мнению Шамшура, Украине нужно готовиться к существованию в реальности с новым российским трубопроводом в Европу."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/sevpotok-1741593770.html

https://ria.ru/20210716/sudba-1741577349.html

балтийское море

литва

россия

европа

сша

украина

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балтийское море, литва, россия, северный поток — 2, евросоюз, европа, сша, украина, в мире