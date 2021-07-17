15:12 17.07.2021 (обновлено: 15:22 17.07.2021)
На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
Украинский дипломат Шамшур предупредил о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур призвал жителей страны готовиться к худшему сценарию по "Северному потоку — 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое", — констатировал дипломат.
По его словам, лидеры Соединенных Штатов и Германии просто зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева, однако по сути ничего не изменилось.
При этом Шамшур убежден, что у Украины все еще есть шанс помешать запуску российского газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза на этапе его сертификации.
"Но это действительно только возможности. Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают", — отметил он.
Поэтому, по мнению Шамшура, Украине нужно готовиться к существованию в реальности с новым российским трубопроводом в Европу.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.