https://ria.ru/20210717/strelba-1741654384.html

Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети

Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети - РИА Новости, 17.07.2021

Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети

Российские туристы, раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда, рассказали, что им, а также их родственникам и друзьям начали поступать угрозы. Об этом... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:08

2021-07-17T12:08

2021-07-17T13:29

россия

абхазия

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737052202_0:299:3067:2024_1920x0_80_0_0_22f2e53b17d06340b998f9ba6c028249.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские туристы, раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда, рассказали, что им, а также их родственникам и друзьям начали поступать угрозы. Об этом сообщил РБК."Нам пишут: "Вам надо было голову прострелить", "Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы", — рассказал один из пострадавших Тимур Салимгариев. По его словам, недоброжелатели среди прочего обвиняют его и второго потерпевшего в том, что они сами спровоцировали нападавшего.Тем не менее некоторые выразили пострадавшим поддержку, а многие жители Абхазии извинились за произошедшее.Инцидент с российскими туристами Тимуром Салимгариевым и Александром Филояном произошел в ночь 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща". У них возник конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилией. В результате он выстрелил одному из оппонентов в стопу и колено, а второго ранил в область левой ноги и таза.У Салимгариева диагностировали серьезные травмы ног и половых органов, он перенес четыре операции и до сих пор остается под наблюдением врачей в больнице в Сочи, пишет РБК. Второго россиянина перевезли на лечение в Краснодар: ему потребовались пересадка кожи и восстановление сосудов и нервов.Известно, что Пилия находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После этого глава МВД республики отстранил от работы некоторых сотрудников правоохранительных органов.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210712/altay-1740893424.html

https://ria.ru/20210712/lager-1740926970.html

россия

абхазия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абхазия, сочи, происшествия