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Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети
Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети - РИА Новости, 17.07.2021
Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети
Российские туристы, раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда, рассказали, что им, а также их родственникам и друзьям начали поступать угрозы. Об этом... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:08
2021-07-17T12:08
2021-07-17T13:29
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские туристы, раненные при стрельбе в абхазском городе Пицунда, рассказали, что им, а также их родственникам и друзьям начали поступать угрозы. Об этом сообщил РБК."Нам пишут: "Вам надо было голову прострелить", "Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы", — рассказал один из пострадавших Тимур Салимгариев. По его словам, недоброжелатели среди прочего обвиняют его и второго потерпевшего в том, что они сами спровоцировали нападавшего.Тем не менее некоторые выразили пострадавшим поддержку, а многие жители Абхазии извинились за произошедшее.Инцидент с российскими туристами Тимуром Салимгариевым и Александром Филояном произошел в ночь 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща". У них возник конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилией. В результате он выстрелил одному из оппонентов в стопу и колено, а второго ранил в область левой ноги и таза.У Салимгариева диагностировали серьезные травмы ног и половых органов, он перенес четыре операции и до сих пор остается под наблюдением врачей в больнице в Сочи, пишет РБК. Второго россиянина перевезли на лечение в Краснодар: ему потребовались пересадка кожи и восстановление сосудов и нервов.Известно, что Пилия находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После этого глава МВД республики отстранил от работы некоторых сотрудников правоохранительных органов.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210712/altay-1740893424.html
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россия, абхазия, сочи, происшествия
12:08 17.07.2021 (обновлено: 13:29 17.07.2021)
Россияне, пострадавшие при стрельбе в Абхазии, сообщили о травле в Сети
Пострадавшие при стрельбе в Абхазии российские туристы сообщили, что им угрожают расправой