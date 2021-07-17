https://ria.ru/20210717/spravka-1741657315.html

В КБР возбудили дело о подделке справки о вакцинации от COVID-19

В КБР возбудили дело о подделке справки о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

В КБР возбудили дело о подделке справки о вакцинации от COVID-19

Дознаватели полиции в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за три тысячи... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:44

2021-07-17T12:44

2021-07-17T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

здоровье - общество

прохладненский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Дознаватели полиции в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которую подозревают в продаже за три тысячи рублей поддельной справки о вакцинации от коронавируса, это первый подобный случай в республике, сообщает региональное МВД."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарии в одном из медицинских учреждений Прохладненского района задокументировали факт продажи медсестрой лечебного учреждения справки о прохождении первого этапа вакцинации против коронавирусной инфекции без фактического использования вакцины", говорится в сообщении.Уточняется, что женщина продала справку за три тысячи рублей, при этом объяснить свой поступок она отказалась."Отделом дознания МО МВД России "Прохладненский" в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" УК РФ. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы", - отмечает МВД.

https://ria.ru/20210707/spravka-1740329275.html

https://ria.ru/20210715/kazan-1741415089.html

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прохладненский район

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коронавирус в россии, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, прохладненский район, происшествия