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Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков - РИА Новости, 17.07.2021
Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
Мобильные приложения от надежных разработчиков, автоматически определяющие спам-звонки, и специальные услуги операторов помогут избавиться от назойливых... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:08
2021-07-17T15:08
эльдар муртазин
билайн
мегафон
google android
apple ios
мтс
технологии
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мобильные приложения от надежных разработчиков, автоматически определяющие спам-звонки, и специальные услуги операторов помогут избавиться от назойливых собеседников, рекламирующих различные услуги, рассказали РИА Новости эксперты телекоммуникационной отрасли.В прошлом году, согласно статистике приложения Kaspersky Who Calls, около 63% всех входящих звонков россиянам были спамом.Один из ведущих российских операторов связи "Мегафон", как сообщили в его пресс-службе, еженедельно блокирует 25-30 миллионов спам-звонков, которые выявляет с помощью аналитических сервисов. На одного абонента Tele2, по данным компании, ежемесячно приходится 8-9 нежелательных звонков, 60-70% таких вызовов приходится на продажу товаров или услуг по телефону.В пресс-службе МТС рассказали, что антимошеннические и антиспам-фильтры работают на всей абонентской базе автоматически, большая часть таких звонков фиксируется и блокируется в режиме онлайн. В свою очередь в пресс-службе "Билайн" отметили, что если бы операторы не боролись со спамом, число спам-звонков могло бы расти на 20% в год.Приложение: доверяй провереннымОдин из самых распространенных способов борьбы со спам-звонками – мобильные приложения для определения номера, ранее замеченного в подозрительной активности. Но чтобы эти звонки определялись, как указал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пользователи дают программам доступ к телефонной книжке, а любые данные, которые уходят на сторону, "могут использоваться как угодно"."Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам", - отмечает менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов.По его словам, прежде чем устанавливать приложение для определения неизвестных номеров, стоит изучить информацию о разработчике: проверенные компании дорожат своей репутацией и стараются обеспечить должное качество разработки приложения и уровень безопасности обрабатываемых данных.С ним согласен ведущий аналитик Mobile Research Group. "Подход очень простой и очень понятный: если вам нужно такое приложение, выбираете приложение от известного игрока, от крупной компании, которая на слуху. Если "антиспам" вам предлагает компания, которую вы не знаете, у которой нет других продуктов, то, наверное, нужно поостеречься и не делать этого", - советует Муртазин.На смартфонах на базе Android функция "антиспам" встроена в стандартное приложение "телефон", и это приложение "вполне безопасно", говорит руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов. Владельцам устройств на iOS, которым необходимо устанавливать сторонний софт, эксперт также рекомендует обратить внимание на репутацию разработчика."Чтобы воспользоваться безопасным сервисом, потратьте некоторое время на изучение вопроса: прочитайте отзывы в интернете, обратите внимание на рейтинг приложения и количество скачиваний, узнайте в поисковике о репутации производителя конкретного приложения", - советует он.Услуги операторов и народный способСпециальные услуги операторов для борьбы со спам-звонками, как считает Муртазин, более эффективны, чем мобильные приложения: операторы "видят разные звонки и вычленяют их на своей сети".Есть еще "народный способ" борьбы с телефонным спамом, отмечает эксперт: не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Однако, по его словам, этот метод не очень эффективен, "потому что можно пропустить что-то важное".Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET также считает, что эта мера не слишком действенна и ограничивает свободу общения. Он предлагает еще один метод борьбы со спам-звонками – вручную заносить номера спамеров в черный список: "дважды с одного телефона вам уже не позвонят".
https://realty.ria.ru/20210619/spam-1737598390.html
https://ria.ru/20210603/memorandum-1735384850.html
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эльдар муртазин, билайн, мегафон, google android, apple ios, мтс, технологии, общество
15:08 17.07.2021
 
Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков

Эксперты телекоммуникационной отрасли рассказали, какие приложения поставить для борьбы со спамерами

© Fotolia / Syda ProductionsМужчина читает смс. Архивное фото
Мужчина читает смс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мобильные приложения от надежных разработчиков, автоматически определяющие спам-звонки, и специальные услуги операторов помогут избавиться от назойливых собеседников, рекламирующих различные услуги, рассказали РИА Новости эксперты телекоммуникационной отрасли.
В прошлом году, согласно статистике приложения Kaspersky Who Calls, около 63% всех входящих звонков россиянам были спамом.
Женщина разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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Один из ведущих российских операторов связи "Мегафон", как сообщили в его пресс-службе, еженедельно блокирует 25-30 миллионов спам-звонков, которые выявляет с помощью аналитических сервисов. На одного абонента Tele2, по данным компании, ежемесячно приходится 8-9 нежелательных звонков, 60-70% таких вызовов приходится на продажу товаров или услуг по телефону.
В пресс-службе МТС рассказали, что антимошеннические и антиспам-фильтры работают на всей абонентской базе автоматически, большая часть таких звонков фиксируется и блокируется в режиме онлайн. В свою очередь в пресс-службе "Билайн" отметили, что если бы операторы не боролись со спамом, число спам-звонков могло бы расти на 20% в год.
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Приложение: доверяй проверенным

Один из самых распространенных способов борьбы со спам-звонками – мобильные приложения для определения номера, ранее замеченного в подозрительной активности. Но чтобы эти звонки определялись, как указал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пользователи дают программам доступ к телефонной книжке, а любые данные, которые уходят на сторону, "могут использоваться как угодно".
"Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам", - отмечает менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов.
По его словам, прежде чем устанавливать приложение для определения неизвестных номеров, стоит изучить информацию о разработчике: проверенные компании дорожат своей репутацией и стараются обеспечить должное качество разработки приложения и уровень безопасности обрабатываемых данных.
С ним согласен ведущий аналитик Mobile Research Group. "Подход очень простой и очень понятный: если вам нужно такое приложение, выбираете приложение от известного игрока, от крупной компании, которая на слуху. Если "антиспам" вам предлагает компания, которую вы не знаете, у которой нет других продуктов, то, наверное, нужно поостеречься и не делать этого", - советует Муртазин.
На смартфонах на базе Android функция "антиспам" встроена в стандартное приложение "телефон", и это приложение "вполне безопасно", говорит руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов. Владельцам устройств на iOS, которым необходимо устанавливать сторонний софт, эксперт также рекомендует обратить внимание на репутацию разработчика.
"Чтобы воспользоваться безопасным сервисом, потратьте некоторое время на изучение вопроса: прочитайте отзывы в интернете, обратите внимание на рейтинг приложения и количество скачиваний, узнайте в поисковике о репутации производителя конкретного приложения", - советует он.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со спамом, показал опрос

Услуги операторов и народный способ

Специальные услуги операторов для борьбы со спам-звонками, как считает Муртазин, более эффективны, чем мобильные приложения: операторы "видят разные звонки и вычленяют их на своей сети".
Есть еще "народный способ" борьбы с телефонным спамом, отмечает эксперт: не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Однако, по его словам, этот метод не очень эффективен, "потому что можно пропустить что-то важное".
Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET также считает, что эта мера не слишком действенна и ограничивает свободу общения. Он предлагает еще один метод борьбы со спам-звонками – вручную заносить номера спамеров в черный список: "дважды с одного телефона вам уже не позвонят".
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Эльдар МуртазинБилайнМегафонGoogle AndroidApple iOSМТСТехнологииОбщество
 
 
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