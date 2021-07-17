https://ria.ru/20210717/spam-1741669108.html

Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков

Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков - РИА Новости, 17.07.2021

Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков

Мобильные приложения от надежных разработчиков, автоматически определяющие спам-звонки, и специальные услуги операторов помогут избавиться от назойливых... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:08

2021-07-17T15:08

2021-07-17T15:08

эльдар муртазин

билайн

мегафон

google android

apple ios

мтс

технологии

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мобильные приложения от надежных разработчиков, автоматически определяющие спам-звонки, и специальные услуги операторов помогут избавиться от назойливых собеседников, рекламирующих различные услуги, рассказали РИА Новости эксперты телекоммуникационной отрасли.В прошлом году, согласно статистике приложения Kaspersky Who Calls, около 63% всех входящих звонков россиянам были спамом.Один из ведущих российских операторов связи "Мегафон", как сообщили в его пресс-службе, еженедельно блокирует 25-30 миллионов спам-звонков, которые выявляет с помощью аналитических сервисов. На одного абонента Tele2, по данным компании, ежемесячно приходится 8-9 нежелательных звонков, 60-70% таких вызовов приходится на продажу товаров или услуг по телефону.В пресс-службе МТС рассказали, что антимошеннические и антиспам-фильтры работают на всей абонентской базе автоматически, большая часть таких звонков фиксируется и блокируется в режиме онлайн. В свою очередь в пресс-службе "Билайн" отметили, что если бы операторы не боролись со спамом, число спам-звонков могло бы расти на 20% в год.Приложение: доверяй провереннымОдин из самых распространенных способов борьбы со спам-звонками – мобильные приложения для определения номера, ранее замеченного в подозрительной активности. Но чтобы эти звонки определялись, как указал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пользователи дают программам доступ к телефонной книжке, а любые данные, которые уходят на сторону, "могут использоваться как угодно"."Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам", - отмечает менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов.По его словам, прежде чем устанавливать приложение для определения неизвестных номеров, стоит изучить информацию о разработчике: проверенные компании дорожат своей репутацией и стараются обеспечить должное качество разработки приложения и уровень безопасности обрабатываемых данных.С ним согласен ведущий аналитик Mobile Research Group. "Подход очень простой и очень понятный: если вам нужно такое приложение, выбираете приложение от известного игрока, от крупной компании, которая на слуху. Если "антиспам" вам предлагает компания, которую вы не знаете, у которой нет других продуктов, то, наверное, нужно поостеречься и не делать этого", - советует Муртазин.На смартфонах на базе Android функция "антиспам" встроена в стандартное приложение "телефон", и это приложение "вполне безопасно", говорит руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов. Владельцам устройств на iOS, которым необходимо устанавливать сторонний софт, эксперт также рекомендует обратить внимание на репутацию разработчика."Чтобы воспользоваться безопасным сервисом, потратьте некоторое время на изучение вопроса: прочитайте отзывы в интернете, обратите внимание на рейтинг приложения и количество скачиваний, узнайте в поисковике о репутации производителя конкретного приложения", - советует он.Услуги операторов и народный способСпециальные услуги операторов для борьбы со спам-звонками, как считает Муртазин, более эффективны, чем мобильные приложения: операторы "видят разные звонки и вычленяют их на своей сети".Есть еще "народный способ" борьбы с телефонным спамом, отмечает эксперт: не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Однако, по его словам, этот метод не очень эффективен, "потому что можно пропустить что-то важное".Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET также считает, что эта мера не слишком действенна и ограничивает свободу общения. Он предлагает еще один метод борьбы со спам-звонками – вручную заносить номера спамеров в черный список: "дважды с одного телефона вам уже не позвонят".

https://realty.ria.ru/20210619/spam-1737598390.html

https://ria.ru/20210603/memorandum-1735384850.html

https://ria.ru/20210511/spam-1731759798.html

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1730966858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльдар муртазин, билайн, мегафон, google android, apple ios, мтс, технологии, общество