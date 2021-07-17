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Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей
Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей - РИА Новости, 17.07.2021
Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей
Компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США Джо Байдена об ответственности соцсетей за смерти от коронавируса, отметив, что оно не... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:01
2021-07-17T17:01
коронавирус covid-19
facebook
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США Джо Байдена об ответственности соцсетей за смерти от коронавируса, отметив, что оно не основывается на фактах.Ранее Байден, чьи слова цитировал журналистский пул Белого дома, заявил, что социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии ковида, убивают людей."Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете", - заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер телеканалу ABC News.Она добавила, что более 3,3 миллионов американцев воспользовались инструментом соцсети для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно сделать."Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизни. Точка", - подытожила Левер.
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коронавирус covid-19, facebook, джо байден, сша, в мире
17:01 17.07.2021
 
Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей

Facebook выразила несогласие со словами Байдена об ответственности соцсетей за смерти от COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США Джо Байдена об ответственности соцсетей за смерти от коронавируса, отметив, что оно не основывается на фактах.
Ранее Байден, чьи слова цитировал журналистский пул Белого дома, заявил, что социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии ковида, убивают людей.
"Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете", - заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер телеканалу ABC News.
Она добавила, что более 3,3 миллионов американцев воспользовались инструментом соцсети для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно сделать.
"Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизни. Точка", - подытожила Левер.
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Коронавирус COVID-19FacebookДжо БайденСШАВ мире
 
 
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