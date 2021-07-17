https://ria.ru/20210717/sotsset-1741679992.html

Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей

Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей - РИА Новости, 17.07.2021

Facebook ответила на слова Байдена о погибших из-за соцсетей

Компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США Джо Байдена об ответственности соцсетей за смерти от коронавируса, отметив, что оно не... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:01

2021-07-17T17:01

2021-07-17T17:01

коронавирус covid-19

facebook

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США Джо Байдена об ответственности соцсетей за смерти от коронавируса, отметив, что оно не основывается на фактах.Ранее Байден, чьи слова цитировал журналистский пул Белого дома, заявил, что социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии ковида, убивают людей."Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете", - заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер телеканалу ABC News.Она добавила, что более 3,3 миллионов американцев воспользовались инструментом соцсети для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно сделать."Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизни. Точка", - подытожила Левер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/tramp-1741664733.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, facebook, джо байден, сша, в мире