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Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни

Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни - РИА Новости, 18.07.2021

Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни

Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни,... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T23:50

2021-07-17T23:50

2021-07-18T00:07

россия

александр старовойтов

михаил мишустин

саратовская область

ссср

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба кабмина.Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования."Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб", — говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности страны, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи. Под его руководством были созданы разработки с применением микропроцессорной техники, организовано их промышленное производство. Это обеспечило безопасность автоматизированных систем управления — от космоса до глубоководных объектов.Генерал армии в отставке, специалист по криптографическим методам защиты информации, Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. В 1983-1986 годах он работал гендиректором НПО "Кристал", руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, в органах правительственной связи и информации, в кредитно-финансовых учреждениях.С 1991 по 1998 год был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года Старовойтов возглавил ФАПСИ и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя России.Старовойтов — автор более 170 научных работ. Он продвигал использование новейших информационных технологий для исследований, в том числе применения персональных суперЭВМ для анализа протеома человека и конструирования лекарств.

россия

саратовская область

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр старовойтов, михаил мишустин, саратовская область, ссср