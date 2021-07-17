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Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни
Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни - РИА Новости, 18.07.2021
Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни
Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни,... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T23:50
2021-07-18T00:07
россия
александр старовойтов
михаил мишустин
саратовская область
ссср
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба кабмина.Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования."Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб", — говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности страны, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи. Под его руководством были созданы разработки с применением микропроцессорной техники, организовано их промышленное производство. Это обеспечило безопасность автоматизированных систем управления — от космоса до глубоководных объектов.Генерал армии в отставке, специалист по криптографическим методам защиты информации, Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. В 1983-1986 годах он работал гендиректором НПО "Кристал", руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, в органах правительственной связи и информации, в кредитно-финансовых учреждениях.С 1991 по 1998 год был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года Старовойтов возглавил ФАПСИ и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя России.Старовойтов — автор более 170 научных работ. Он продвигал использование новейших информационных технологий для исследований, в том числе применения персональных суперЭВМ для анализа протеома человека и конструирования лекарств.
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россия, александр старовойтов, михаил мишустин, саратовская область, ссср
23:50 17.07.2021 (обновлено: 00:07 18.07.2021)
 
Герой России Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни

Герой России Александр Старовойтов, бывший директор ФАПСИ, скончался на 81-м году жизни

© фото с сайта imenageroev.ru Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов
Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов
© фото с сайта imenageroev.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба кабмина.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования.
"Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб", — говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности страны, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи. Под его руководством были созданы разработки с применением микропроцессорной техники, организовано их промышленное производство. Это обеспечило безопасность автоматизированных систем управления — от космоса до глубоководных объектов.
Генерал армии в отставке, специалист по криптографическим методам защиты информации, Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. В 1983-1986 годах он работал гендиректором НПО "Кристал", руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, в органах правительственной связи и информации, в кредитно-финансовых учреждениях.
С 1991 по 1998 год был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года Старовойтов возглавил ФАПСИ и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя России.
Старовойтов — автор более 170 научных работ. Он продвигал использование новейших информационных технологий для исследований, в том числе применения персональных суперЭВМ для анализа протеома человека и конструирования лекарств.
 
РоссияАлександр СтаровойтовМихаил МишустинСаратовская областьСССР
 
 
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