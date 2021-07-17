https://ria.ru/20210717/shestvie-1741630207.html

В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на его отмену

В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на его отмену - РИА Новости, 17.07.2021

В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на его отмену

Люди отправились по маршруту Царского крестного хода в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T01:24

2021-07-17T01:24

2021-07-17T12:05

религия и мировоззрение

расстрел царской семьи романовых (1918)

николай ii

евгений куйвашев

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152477/09/1524770902_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_48de756b39910f6df20afb9f8ea925bf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Люди отправились по маршруту Царского крестного хода в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Царский крестный ход, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не согласовано из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что решение властей имеет основания, но он тем не менее отправится в по маршруту крестного хода. Оперштаб региона рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. Позже вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил РИА Новости, что крестный ход окончательно отменили, и митрополит отказался в нем участвовать. Роспотребнадзор 14 июля сообщил, что в Свердловской области запрещены мероприятия с участием более 500 человек.В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон."Часть людей, участвовавших в литургии, отправилась на Ганину Яму пешком, малыми группами, по тротуару. Традиционным крестным ходом это называть нельзя", - сказали РИА Новости в Екатеринбургской епархии.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути - около четырех-пяти часов.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.С начала пандемии руководство Русской православной церкви поддерживало призывы светских властей к соблюдению санитарных требований. В свете этого церковь нередко отказывалась от традиционных массовых мероприятий. В частности, в 2020 году перед Пасхой – главным праздником православных – рабочая группа при патриархе Кирилле разработала документ, в котором рекомендовала верующим молиться дома и не посещать богослужения.Сам патриарх во время локдауна призывал верующих сидеть дома и воздерживаться от посещения храмов на период карантинных мер. В пасхальном послании духовенству и прихожанам он отметил, что "власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии", и призвал не поддаваться панике, а усилить молитвы об исцелении больных ковидом и ограждении здоровых от инфекции.Сейчас в храмах Русской православной церкви продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Так, еще весной 2020 года священный синод РПЦ утвердил меры предосторожности при проведении богослужений во время пандемии. Они предписывают, в частности, воздержание от целования креста по окончании литургии, обработку дезинфицирующим раствором лжицы (ложки для причастия) после каждого причастника. Стаканчики для запивки после причастия должны быть одноразовыми. Предписано использовать одноразовые палочки для елеопомазания (помазания тела освященным елеем) вместо кисточки. При каждом таинстве крещения меняется и освящается вода. Регулярно дезинфицируются иконы, к которым прикладываются верующие.

https://ria.ru/20201030/imperator-1582203664.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Царский крестный ход после литургии к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в субботу оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, ранее не согласованного властями, в две тысячи человек, и отметил, что большинство верующих соблюдали меры предосторожности против коронавируса. В ночь на субботу возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечет их сердце", и пусть это "будет неорганизованно". У храма была установлена сцена с техникой, митрополит говорил в микрофон.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода - от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. 2021-07-17T01:24 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

расстрел царской семьи романовых (1918) , николай ii, евгений куйвашев, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург