https://ria.ru/20210717/rossiya-1741671520.html

Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России

Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России - РИА Новости, 17.07.2021

Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России

Побывавшая в Калмыкии японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки с читателями JB Press. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:45

2021-07-17T15:45

2021-07-17T16:33

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Побывавшая в Калмыкии японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки с читателями JB Press. По ее словам, в составе России есть ряд республик "с сильной этнической окраской". Токуяма призвала обратить внимание на Калмыкию — самый западный буддистский регион в мире. В республике проживают 270 тысяч человек, две трети из которых — родственные монголам калмыки."Они выглядят почти так же, как японцы", — отметила журналистка. Она рассказала, что в Калмыкии можно получить множество экзотических впечатлений: прикоснуться к традициям кочевников вроде верховой езды, юрт, поездок на верблюдах, а также познакомиться с местной кухней. Японка подчеркнула, что от Москвы до Элисты можно долететь всего за два часа, а на фоне коронавирусных ограничений популярность республики существенно возросла. В столице республики журналистка познакомилась с буддистским монахом Сананом Матвеновым. В Калмыкии монахов уважительно называют словом "гелюнг". Санан пришел в религию в 13 лет. У него с детства были проблемы со здоровьем, и его мать обратилась к гадалке. Та предупредила, что мальчика надо отдать в хурул — буддистский храм."Калмыкия интересна тем, что, несмотря на распространение буддизма, там весьма популярны услуги подобных гадалок", — пояснила Токуяма. Санан три раза в неделю принимает местных жителей, консультирует их по разным жизненным вопросам. Монахам запрещено жениться, однако это ограничение оправданно, ведь они должны погрузиться в службу. "Что меня удивило, так это вещи. Жертвовать еду и одежду бедным — это нормально, но иногда дарят и автомобили", — поделилась японка. Так, например, среди изучающей калмыцкий язык в хуруле молодежи разыгрывают машины. По словам монаха, это проявление современного подхода для мотивации людей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200717/1574494642.html

https://ria.ru/20210605/finka-1735791022.html

https://ria.ru/20210606/yaponiya-1735875354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, республика калмыкия, элиста, япония, в мире