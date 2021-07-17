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Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России
Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России - РИА Новости, 17.07.2021
Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России
Побывавшая в Калмыкии японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки с читателями JB Press. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:45
2021-07-17T16:33
москва
россия
республика калмыкия
элиста
япония
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Побывавшая в Калмыкии японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки с читателями JB Press. По ее словам, в составе России есть ряд республик "с сильной этнической окраской". Токуяма призвала обратить внимание на Калмыкию — самый западный буддистский регион в мире. В республике проживают 270 тысяч человек, две трети из которых — родственные монголам калмыки."Они выглядят почти так же, как японцы", — отметила журналистка. Она рассказала, что в Калмыкии можно получить множество экзотических впечатлений: прикоснуться к традициям кочевников вроде верховой езды, юрт, поездок на верблюдах, а также познакомиться с местной кухней. Японка подчеркнула, что от Москвы до Элисты можно долететь всего за два часа, а на фоне коронавирусных ограничений популярность республики существенно возросла. В столице республики журналистка познакомилась с буддистским монахом Сананом Матвеновым. В Калмыкии монахов уважительно называют словом "гелюнг". Санан пришел в религию в 13 лет. У него с детства были проблемы со здоровьем, и его мать обратилась к гадалке. Та предупредила, что мальчика надо отдать в хурул — буддистский храм."Калмыкия интересна тем, что, несмотря на распространение буддизма, там весьма популярны услуги подобных гадалок", — пояснила Токуяма. Санан три раза в неделю принимает местных жителей, консультирует их по разным жизненным вопросам. Монахам запрещено жениться, однако это ограничение оправданно, ведь они должны погрузиться в службу. "Что меня удивило, так это вещи. Жертвовать еду и одежду бедным — это нормально, но иногда дарят и автомобили", — поделилась японка. Так, например, среди изучающей калмыцкий язык в хуруле молодежи разыгрывают машины. По словам монаха, это проявление современного подхода для мотивации людей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200717/1574494642.html
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москва, россия, республика калмыкия, элиста, япония, в мире
15:45 17.07.2021 (обновлено: 16:33 17.07.2021)
 
Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России

Японская журналистка Токуяма рассказала, что ее поразило в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМолитвенные барабаны Старого Хурула
Молитвенные барабаны Старого Хурула - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Побывавшая в Калмыкии японская журналистка Асука Токуяма поделилась впечатлениями от поездки с читателями JB Press.
По ее словам, в составе России есть ряд республик "с сильной этнической окраской".

"Они интересны тем, что там можно почувствовать экзотику, несмотря на то, что находишься в России", — добавила она.

Токуяма призвала обратить внимание на Калмыкию — самый западный буддистский регион в мире. В республике проживают 270 тысяч человек, две трети из которых — родственные монголам калмыки.
"Они выглядят почти так же, как японцы", — отметила журналистка.
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Она рассказала, что в Калмыкии можно получить множество экзотических впечатлений: прикоснуться к традициям кочевников вроде верховой езды, юрт, поездок на верблюдах, а также познакомиться с местной кухней.
Японка подчеркнула, что от Москвы до Элисты можно долететь всего за два часа, а на фоне коронавирусных ограничений популярность республики существенно возросла.
В столице республики журналистка познакомилась с буддистским монахом Сананом Матвеновым. В Калмыкии монахов уважительно называют словом "гелюнг". Санан пришел в религию в 13 лет. У него с детства были проблемы со здоровьем, и его мать обратилась к гадалке. Та предупредила, что мальчика надо отдать в хурул — буддистский храм.
"Калмыкия интересна тем, что, несмотря на распространение буддизма, там весьма популярны услуги подобных гадалок", — пояснила Токуяма.
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Санан три раза в неделю принимает местных жителей, консультирует их по разным жизненным вопросам. Монахам запрещено жениться, однако это ограничение оправданно, ведь они должны погрузиться в службу.
"Что меня удивило, так это вещи. Жертвовать еду и одежду бедным — это нормально, но иногда дарят и автомобили", — поделилась японка.
Так, например, среди изучающей калмыцкий язык в хуруле молодежи разыгрывают машины. По словам монаха, это проявление современного подхода для мотивации людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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