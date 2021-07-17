00:19 17.07.2021 (обновлено: 07:27 17.07.2021)
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Министр финансов Силуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политики
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства S&P, сохранившего рейтинг России, подтверждает правильность экономической политики, проводимой правительством, заявил министр финансов Антон Силуанов.
В пятницу S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
"Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых. По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - отметил министр.
Неделю назад долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом подтвердило агентство Fitch, а в июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.
10 июля, 00:52Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России