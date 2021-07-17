https://ria.ru/20210717/reyting-1741628020.html

Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России

Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России - РИА Новости, 17.07.2021

Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России

Решение международного рейтингового агентства S&P, сохранившего рейтинг России, подтверждает правильность экономической политики, проводимой правительством,... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:19

2021-07-17T00:19

2021-07-17T07:27

россия

standard & poor's (s&p)

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства S&P, сохранившего рейтинг России, подтверждает правильность экономической политики, проводимой правительством, заявил министр финансов Антон Силуанов.В пятницу S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.Неделю назад долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом подтвердило агентство Fitch, а в июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.

https://ria.ru/20210710/reyting-1740693018.html

россия

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2021

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россия, standard & poor's (s&p), антон силуанов, экономика