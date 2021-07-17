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Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России - РИА Новости, 17.07.2021
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Решение международного рейтингового агентства S&P, сохранившего рейтинг России, подтверждает правильность экономической политики, проводимой правительством,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T00:19
2021-07-17T07:27
россия
standard & poor's (s&p)
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства S&amp;P, сохранившего рейтинг России, подтверждает правильность экономической политики, проводимой правительством, заявил министр финансов Антон Силуанов.В пятницу S&amp;P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.Неделю назад долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом подтвердило агентство Fitch, а в июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.
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россия, standard & poor's (s&p), антон силуанов, экономика
00:19 17.07.2021 (обновлено: 07:27 17.07.2021)
 
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России

Министр финансов Силуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства S&P, сохранившего рейтинг России, подтверждает правильность экономической политики, проводимой правительством, заявил министр финансов Антон Силуанов.
В пятницу S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
"Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых. По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - отметил министр.
Неделю назад долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом подтвердило агентство Fitch, а в июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 00:52
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
 
РоссияStandard & Poor's (S&P)Антон СилуановЭкономика
 
 
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