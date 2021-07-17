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Умер американский рэпер Биз Марки

Умер американский рэпер Биз Марки - РИА Новости, 17.07.2021

Умер американский рэпер Биз Марки

Американский рэпер и актер Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки, скончался в возрасте 57 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:10

2021-07-17T09:10

2021-07-17T10:35

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский рэпер и актер Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки, скончался в возрасте 57 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя хип-хоп исполнителя.По данным портала TMZ, исполнитель страдал от осложнений, вызванных сахарным диабетом.Рэпер Биз Марки получил широкую известность благодаря песне Just a Friend, сам сингл занял девятое место в чарте Billboard Hot 100. Биз Марки также снимался в кино, он появлялся, например, в фильме "Люди в черном 2" 2002 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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