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Умер американский рэпер Биз Марки
Умер американский рэпер Биз Марки - РИА Новости, 17.07.2021
Умер американский рэпер Биз Марки
Американский рэпер и актер Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки, скончался в возрасте 57 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:10
2021-07-17T09:10
2021-07-17T10:35
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский рэпер и актер Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки, скончался в возрасте 57 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя хип-хоп исполнителя.По данным портала TMZ, исполнитель страдал от осложнений, вызванных сахарным диабетом.Рэпер Биз Марки получил широкую известность благодаря песне Just a Friend, сам сингл занял девятое место в чарте Billboard Hot 100. Биз Марки также снимался в кино, он появлялся, например, в фильме "Люди в черном 2" 2002 года.
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музыка, новости культуры, в мире
09:10 17.07.2021 (обновлено: 10:35 17.07.2021)
Умер американский рэпер Биз Марки
Американский рэпер Биз Марки умер на 58-м году жизни
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский рэпер и актер Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки, скончался в возрасте 57 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя хип-хоп исполнителя.
"С глубокой печалью мы сообщаем, что этим вечером, будучи рядом со своей женой Тарой, мирно скончался один из основоположников хип-хопа Биз Марки", - приводит издание слова представителя рэпера Дженни Изуми.
По данным портала TMZ
, исполнитель страдал от осложнений, вызванных сахарным диабетом.
Рэпер Биз Марки получил широкую известность благодаря песне Just a Friend, сам сингл занял девятое место в чарте Billboard Hot 100. Биз Марки также снимался в кино, он появлялся, например, в фильме "Люди в черном 2" 2002 года.